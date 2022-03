Falleció Guerrino «el tano» Giacoponi

Falleció hoy , a los 76 años, el atleta, futbolista, y arbitro Guerrino «el tano» Giacoponi, que estaba internado en el Hospital Alvear desde hace algunas jornadas.

Giacoponi fue jugador de fútbol (Usma,Deportivo Portugués,Selección de Comodoro) y fué tentado para ír a Racing Club del cuál era simpatizante,pero no quiso irse de Comodoro Rivadavia.

También fué atleta (ganó las pruebas más importantes de la región sur,) y fué el primer instructor nacional para arbitros y deportistas de alto rendimiento.

El compositor Oscar Payaguala hoy despidió en un escrito a su ex compañero de trabajo en el Diario El Patagónico (81-86) y «aún resuenan en mis oídos -ante alguna duda- las recomendaciones del Jefe de Redacción Agustín Galegos o Daniel Alonso «Lalo» Alvarez «preguntale al tano»,él sabía todo del deporte, de la diagramacion y hasta reconocía deportistas de las décadas del 40″, evocó.

Durante más de tres décadas, Giacoponi estuvo a cargo de la Imprenta de la Universidad Nacional de la Patagonia, cargo en el que se jubiló.

Payaguala también recordó cuando le tocó dirigir a la selección encabezada por Diego Armando Maradona. «Lo mandó a llamar junto al arquero Goycochea y les dijo: «Hay mucha gente,traten de jugar y no me compliquen,porqué tengo 3 tarjetas rojas, 2 en el pantalón y una en la camisa. Así que ustedes elijan,juegan y dan espectáculo o tendré que mandarlos a las duchas del Huergo,antes de tiempo,total ya estoy curtido que me puteen desde la tribuna…», citó el cantautor el diálogo «del tano» con los campeones del mundo.

Sus restos son velados en la Sala de la SCPL de Av.Irigoyen y serán enterrados (mañana) en el cementerio de kilómetro 5.