Facundo de la Cruz: «No le quieran gustar al jurado, gústense ustedes»

En el marco del certamen “Vientos de Tango”, Preliminares Tango BA 2023, la Secretaría de Cultura coordinó un conservatorio con el bailarín de tango y campeón mundial, Facundo de la Cruz Gómez Palavecino.

El bailarín desarrolló una clase teórica y conceptual, abordando la construcción social del baile aplicada y la evolución de la danza: «Es muy subjetivo lo que va a ver el jurado, considerar al jurado capaz de tener una visión totalmente objetiva es casi una fantasía» indicó de la Cruz ante una sala llena de bailarines.

«Hay una cuestión quizá emocional, subjetiva de lo que vos pensás que es el tango y hace que te guste» añadió y remarcó: «No vean el puntaje, si pasan pasan».

«Generalmente lo que elige el jurado, por lo que yo veo, es algo que siempre me llama la atención. Desde el momento que se abrazan se des-abrazan y se vuelven a abrazar, eso es importante para mí, a priori» sostuvo.

«Otra cosa es que, por más bien que bailes, la música y la coordinación, la musicalidad es clave. Primero la rítmica» aseguró.

Sobre esta línea, Facundo de la Cruz fue consultado por algunos aspectos estilistas: «La vestimenta supuestamente no, pero si venís de jogging y ojotas no vas a pasar. El sentido de la estética de cada uno no es algo que realmente se tome en cuenta. Yo soy partidario de poco color, si veo color les pongo un uno» indicó entre risas.

«En realidad hay que prepararse para bailar bien, después el jurado que seleccionen no lo pueden controlar» manifestó.

«No le quieran gustar al jurado, gústense ustedes» remarcó e indicó que la mirada del jurado puede contribuir al crecimiento del bailarín: «A veces una persona de afuera te puede hacer crecer un montón».

A modo de ejemplo, comentó: «en una audición, a diferencia de un campeonato, te exigen gustar y cumplir la visión de otro flaco, del director. Tenés que modificar todo para conformar a otro. Entonces ponerse en el lugar de soy intérprete de algo y salir del ‘yo soy así’ va a permitir formar otros criterios de baile».

«En vez de buscar conformar hay que bailar con lo que le está pasando a uno» aseguró.

«En esa interpretación es más bailar con lo que a uno le pasa y transformas eso que te sucede» finalizó.