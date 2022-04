Expectativa por el espectáculo de sonidos de Malvinas

Mientras sigue la música en el escenario central y se prepara la Guarida de las Estrellas, entre el público crece la expectativa por lo que puede pasar luego de la medianoche con un espectáculo centrado en sonidos de Malvinas y con tecnología 5.1 preparado por Daniel Alvarenga.

El periodista y productor radial comentó a LU4 las características del material sonoro sobre la guerra de Malvinas que se escuchó en el acto concretado en Comodoro Rivadavia.

“Después del acto a los ex combatientes vamos a escuchar una interpretación de 10 minutos basada en sonidos de la guerra que es para escuchar y cada uno que la escuche se va a remitir a lugares muy diferentes e impensados, resumiendo los 74 días y las cosas que se hicieron y dijeron”, relató.

“Los 40 años nos ayudan a repensar Malvinas, inclusive más allá de la guerra y pensando sobre ese territorio”, indicó y agregó que “Si en ese momento no se entendió lo que es la soberanía, no entendimos nada. Me sorprende que aún se siga hablando con quienes fueron, son y serán nuestros enemigos; les pedimos consejos o los intentamos seducir con ositos de peluche”.

Alvarenga expresó que “Me gusta separar las islas de la guerra, porque las islas son parte de un territorio que va más allá de ellas mismas y que es indispensable recuperar por la vía pacífica. La guerra siempre es una locura y que haya sido con chicos tan jóvenes es peor aún, eso es muy duro porque las guerras lo son”.