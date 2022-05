Estudiante con discapacidad visual iba en colectivo a la uni pero éste la dejó en una parada fuera de la habitual y se desorientó

A raíz de un Tuit que se viralizó, en el cual un joven relataba que se quedó dormido en un colectivo y permaneció allí hasta el comienzo nuevamente del recorrido al día siguiente, una estudiante con discapacidad visual que asiste a la UNPSJB, mediante un hilo de Tuits comentó la situación tragicómica que le tocó vivir cuando iba para la universidad.

“¡Buenas. Soy Bren! desde Comodoro Rivadavia. Comenzó este hilo de twit.



«Malísimo lo q te pasó. Se ve que choferes distraídos, despreocupados o despistados hay x todo el país. Yo soy no vidente y el bondi que me tomé ayer lunes 16/05, tipo 17:10 hs, que me lleva hasta la Uni , me dejó cuatro paradas más allá de mi parada habitual y ni siquiera se molestó en avisarme dónde carajo me dejó”.

“Dejo la data de dónde me bajé, para que los Comodorenses más o menos se ubiquen: en el periférico del kilómetro 5.

Bajé y no sabía dónde demonios estaba parada. Y pasaban puros autitos x la ruta, pero muy pocas personas caminando», expresaba indignada Brenda quien se toma de forma habitual el transporte y los choferes le dicen donde queda la parada de la UNPSJB en la que se tiene que bajar.

“Reconozco que no me tendría que haber que haber bajado del Bondi, o por lo menos, si me bajaba, le tendría que haber pedido el número de interno, pero estaba tan asustada y nerviosa porque no tenía ni idea dónde estaba que preferí bajarme y llamar desesperada a una amiga que salió de la clase en la que estaba para buscarme.

Brenda también agradece a una persona que pasaba por la zona y que ayudó a orientarla en donde se encontraba.

“¡Xq lo único que yo sabía era q me había bajado en el KM 5 y nada más. Si te cruzas con una persona ciega o con cualquier tipo de discapacidad o una persona mayor que sube al bondi, como mínimo, el chofer debería indicar en voz alta la parada en la que frenó.

Xq ayer me pasó a mí, una estudiante con ceguera,Brenda Pilar Millar Gómez”.

Así era como esta usuaria de Twitter, daba a conocer mediante la red social su malestar.