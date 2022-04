Esteban: “Malvinas es un pasado con mucha presencia, pero también es parte del futuro”

Edgardo Esteban, ex combatiente y director del Museo de Malvinas, comentó a LU4 sus sensaciones sobre el nuevo aniversario de la guerra y las novedades que ofrece el museo que encabeza.

“Los 40 años eran un gran desafío en este país que tiene tantas grietas y disputas desde el odio, para ver como podíamos reconstruir Malvinas desde la pertenencia, porque debe ser el rescate de lo colectivo”, relató.

“Malvinas no es solamente una efeméride, sino que ahí esta la base militar más grande del hemisferio sur, que los ingleses están construyendo un puerto para depredar nuestras riquezas naturales y las reservas de agua más grande para los próximos 50 años. Malvinas es un pasado con mucha presencia, pero también es parte del futuro”, agregó.

Para Esteban, “Hay muchas miradas de Malvinas. En 2013 la ex presidenta (Cristina Kirchner) decía en Puerto Madryn que la patria es el otro y Malvinas tiene otro, para trabajar con las diferencias y disidencias, contando con todas las miradas para despejar a los referentes que tienen una historia negacionista o que las vinculan con la dictadura militar”.

Finalmente indicó que “En el museo Malvinas se puede descubrir la flora y la fauna, pero también no es un museo de guerra sino de historia, arrancando por el primer avistaje y pasando por los 189 de la usurpación, junto a muchos hechos históricos que marcaron la historia de las islas”.

Y como un anuncio novedoso dijo que “Inauguramos una experiencia que se llama Pisar Malvinas que con una máscara de realidad en 3D y que uno se traslada a las islas sintiendo que esta caminando por el lugar y sirve para nuestros chicos comiencen a sentir lo que significa estar allá”.