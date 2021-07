Este sábado habrá vacunación de calendario en el barrio Máximo Abásolo

El Departamento de Enfermería del Área externa del Área Programática Sur invita a la comunidad a vacunar a bebés mayores de 1 años, niños que iniciaron su actividad escolar y de 11 años, además de embarazadas, adultos jóvenes y adultos mayores. “No queremos que ninguna persona quede con calendario atrasado”, explicó Alicia Acosta, supervisora de Enfermería del Área Externa. La actividad se realiza en conjunto con el municipio de Comodoro Rivadavia.

Este sábado en el Gimnasio N° 3 del barrio Máximo Abásolo se llevará adelante una nueva edición del programa “El Municipio en tu barrio”, actividad que organiza la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y en la que participa el Ministerio de Salud de Chubut, a través del Área Programática Sur y el Hospital Regional.

La actividad se realizará de 10:00 a 15:00 horas. Allí habrá diferentes servicios a cargo de la Secretaría de Salud municipal, mientras que el Área Programática Sur llevará a cabo una jornada de vacunación de calendario. La misma estará a cargo del Departamento de Enfermería del Área Externa.

Este jueves, Alicia Acosta, supervisora de Enfermería, a cargo del departamento, junto a las supervisoras Mariela Martin y Carmen Cejas, visitaron el recinto para organizar la vacunación, y en ese marco invitaron a la comunidad a acercarse al gimnasio.

“Vamos a vacunar a partir del año, con todas las vacunas, que son muy importantes, como la Triple Viral, la Hepatitis A y el refuerzo para prevenir que el niño tenga alguna enfermedad respiratoria. Es una actividad en conjunto con la Municipalidad, como ya se viene haciendo, donde vamos a trabajar distintas actividades cada uno por su lado pero en conjunto. Lo que nos corresponde a nosotros es vacunar, así que vamos a hacer vacunación en niños mayores de 1 año hasta adultos mayores, embarazadas, vacunación de calendario y antigripal”, explicó Acosta.

La supervisora del Departamento de Enfermería explicó que también se vacunará a niños en edad de ingreso escolar. En este sentido, recordó: “Esto también es importante porque por esta situación de pandemia muchos niños quedaron rezagados con el tema vacunación, porque no han podido sacarlos de sus casas. Entonces le pedimos a los padres que se acerquen todos los que están en edad de ingreso escolar y aquellos de 11 años que quedaron con algún calendario atrasado, porque no queremos que ninguna persona quede con calendario atrasado”.

Respecto a los bebés menores a un año, Acosta recomendó que se acerquen de lunes a viernes al Centro de Salud del Máximo Abásolo que está al lado del gimnasio, ya que “son muy vulnerables, y es preferible evitar el contacto con tanta gente”.

Quienes se acerquen al Gimnasio Municipal N° 3 este sábado deben llevar Documento Nacional de Identidad (DNI) y los certificados de vacunación con los que cuenten.

Sobre este punto, Acosta, detalló: “Toda persona debe traer el documento para poder hacer la carga de datos. Los niños deben venir con el adulto responsable y también deben traer su carnet de vacunación o libreta sanitaria, pero toda documentación que tenga la persona sobre vacunas suma, incluso si se han vacunado de Covid, porque la comunidad debe saber que si se vacunó y todavía no pasaron 14 días, no se va a poder aplicar la vacuna antigripal, y viceversa”.

Por último, la supervisora del Departamento de Enfermería, recordó lo importante que es tener todo el calendario de vacunación completo para así evitar y prevenir posibles enfermedades. “No queremos que ninguna persona quede con calendario atrasado, por eso invitamos a venir a toda la comunidad del barrio y de zonas cercanas”, sentenció.