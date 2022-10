Estatales de la Comarca Andina marcharon en El Hoyo y cortaron la Ruta 40

Trabajadores auxiliares de la educación, brigadistas y demás empleados públicos -junto a municipales de El Hoyo y Lago Puelo- reclamaron mejoras salariales y laborales en el marco del paro provincial que lleva adelante el gremio. La manifestación tuvo un corte parcial de la Tuta 40 en la jornada de hoy.

“Tiene que ver con los sueldos y las cuestiones edilicias, los compañeros casi explotaron este año en la cocina, estuvimos sin calefacción todo el invierno e igual bancamos la escuela medio tiempo, sin contar que nos dieron un 10 por ciento de aumento por decreto”, planteó la vocera de los auxiliares de la Educación, Edith Cayún.

“Yo gano 46 mil pesos, o sea que mi aumento es de 4.600 pesos menos los descuentos por ley, quedo casi sin nada, la situación se complica, todas las semanas tenemos aumentos en los precios de los alimentos, y ni siquiera estamos hablando de ropa ni calzado, cuando en realidad vamos a trabajar todos los días y deberíamos tener un salario digno”, remarcó.

“También estamos hablando de los pases a planta porque hay muchos chicos están contratados con un sueldo muy malo”, refrendó.

“Seguimos en el mismo reclamo y la única respuesta que hemos tenido es una convocatoria para este jueves 27, no se aclaró si es una paritaria o es sólo una convocatoria”, señaló Jesús Riquelme, representante de los brigadistas, según publicó Cadena 3.

“Quisimos aprovechar este paro a nivel provincial para mostrar que estamos todos en la lucha, y que esa reunión de frutos, que tenga como resultado como el que estamos pidiendo y no las dádivas que se les viene dando a otros sectores”, demandó.

“Tomamos la decisión de salir a las calles y mostrar que estamos firmes en el reclamo, tenemos gente de toda la parte norte de brigadas, de toda la Comarca, queremos mostrarle al Gobierno que no queremos ir a esa reunión a huevear, sino que tengamos resultados que nos sirvan”, advirtió.

Por su parte, Carlos Ovando graficó la compleja situación de los trabajadores municipales de El Hoyo: “estamos a la espera que para el viernes nos hagan llegar un esquema de pago, lo que está claro es que vamos a seguir con sueldos atrasados y escalonados, así que seguiremos en asamblea permanente y con la expectativa de lo que nos presenten el viernes”.

“Los contratados cobraron la semana pasada y levantamos la medida de paro y movilización ese mismo día que se hicieron efectivos los pagos a quienes faltaban”, recordó.

“Ayer (lunes) tuvimos una reunión en la que se nos informó que la situación sigue igual, que los pagos seguirán siendo escalonados, estaban analizando qué alternativas nos iban a presentar, ante eso le hicimos llegar la postura de nuestros compañeros que cualquiera de las situaciones iban a provocar medidas porque es justo que los trabajadores cobren el salario en tiempo y forma, tanto los contratados como los de planta permanente”, fundamentó Ovando.

“Hasta aquí los trabajadores han sido demasiados pacientes, porque esto no es solamente por las paritarias salariales que sabemos que son importantes, sino también los diferentes incumplimientos del Gobierno, como las recategorizaciones de brigadistas y auxiliares, los pases a planta de muchos monotributistas que vienen esperando desde 2018, y siguen ingresando monotributistas”, criticó Soledad Ayail, la secretaria general de ATE de la Comarca Andina.