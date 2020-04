Estatales Chubut envían una carta al Presidente para que los ayude con sus salarios

ATECh, SiTraJuCh y ATE elaboraron una nota para pedirle al presidente Alberto Fernández que los ayude a cobrar sus salarios ante los incumplimientos del gobierno de Mariano Arcioni.

El Gobierno provincial sigue incumpliendo con el pago de los salarios de los trabajadores estatales. Hasta el momento solo han cobrado el primer y segundo rango. El tercer y cuarto rango no saben cuándo podrán contar con sus haberes.

Lo que si sabrán el lunes es en que comercios pueden gastar los 10 mil pesos adicionales a las tarjetas de débito que anunció el mandatario. Ese dinero solo puede usarse para comprar alimentos en comercios adheridos. La situación generó mucho enojo por parte de los trabajadores estatales porque consideran que es “una nueva tomada de pelo” por parte de Arcioni y es un vil intento para instalar las cuasi monedas en Chubut.

“No es un adelanto en el caso de los rangos 3 y 4. Nos están diciendo que lo único que podemos hacer con parte de nuestros salarios es comprar alimentos. Eso muestra la ilegalidad del tema porque te pagan con una cuasi moneda porque no podes usarlo en otra que comprar en algunos comercios que provincia que ellos establecen. No podes enviar esa plata a otro o pagar una cuenta”, cuestionó el secretario general de la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh).

En diálogo con La Posta Comodorense, el dirigente gremial aseveró que el dinero “no es adelanto porque debería ser del sueldo de abril y no sobre el sueldo de marzo por lo tanto hay mucho enojo con eso teniendo cuenta que se posterga cosas porque cuando cobres no sabes que vas a cobrar porque te van a ir descontando todo”.

“Insistimos en la ilegalidad del tema porque no es una moneda de curso legal. No es la forma de pagar el sueldo. Hay imprecisiones de pagar los sueldos y no aparece una solución”, cuestionó.

Ante esta situación, ATECh, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) y la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) entregarán dos documentos mañana a las 9 al intendente Juan Pablo Luque. Una de ellas está dirigida al presidente Alberto Fernández detallando el atropello que viven los empleados de la administración pública y los diferentes incumplimientos por parte de la gestión de Arcioni.

El otro documento será un pedido al intendente para que los gremios estatales sean parte del comité de crisis que se conformará en Comodoro.

