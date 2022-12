Estafas en Comodoro: Ante la denuncia se llevaron a cabo 6 allanamientos

Según detallaron fuentes policiales, se llevaron a cabo seis allanamientos en la ciudad de Comodoro Rivadavia por la denuncia de estafa y acumulados.

Las mismas tuvieron lugar en:

– Saavedra Lamas

– Dalmasio Miranda

– AV. Roca, altura catastral

– Av. Polonia, lindante a altura catastral

– AV. Polonia, altura catastral

– Av. Polonia y Av. Canadá

En el día de la fecha, personal llevo a cabo diligencias de allanamiento simultaneas relacionadas una investigación iniciada en forma conjunta con el Ministerio Publico Fiscal. Las diligencias fueron autorizadas por S.S. Juez Penal, Dra. María Laura MARTINI. Siendo realizadas en los domicilios mencionados.

En Saavedra Lamas, reside A. D. junto a su grupo familiar, secuestrando en el lugar un teléfono marca Motorola y otro Samsung. 1 tarjeta SIM de la empresa Claro, 1 teléfono marca Samsung con funda negra y un vehículo marca Chevrolet.

En tanto, en Dalmasio Miranda, lugar donde reside E.M.M, se procede al secuestro de un teléfono marca Samsung y un ticket de movimientos bancarios.

Av. Roca Nro. lugar donde reside O.J, lugar donde no se produjeron secuestros.-

Av. Polonia, lindante, vivienda habitada por la familia ZUGMAN, lugar donde no se efectuaron secuestros.-

Av. Polonia, lugar donde reside M.Z, lugar, donde se secuestran dos tickets de movimientos bancarios.-

AV. Polonia y Canada, lugar donde reside A.S, donde se procede al secuestro de unidades de almacenamiento.

En relación a estas diligencias, S.S. Juez Penal, Dra. María Laura MARTINI, autorizo la detención de LUCAS ABDALA alias TACHI y COLINO ABDALA alias TIBURON.

Se hace constar que para las diligencias, se contó con la colaboración de personal de D.D.P. y L.E., personal de la Sección Operaciones U.R.C.R., personal de la D.P.I., personal de Búsqueda de Personas, Personal de la Sección Canes y el GRIM.