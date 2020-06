Esta tarde habrá manifestación por el Ni una menos en Comodoro

Mónica Baeza, secretaria general del gremio de prensa en Comodoro Rivadavia, comentó a La Posta Comodorense Radio que esta tarde a las 16 horas se concretará la manifestación por el Ni una menos en la ciudad y que una hora habrá un contacto por las redes sociales con la socióloga especialista Dora Barranco.

Baeza manifestó que “Esta normalidad entre comillas nos incomoda y no estamos de acuerdo con que se sigan matando mujeres con la violencia de género como moneda corriente”.

Luego agregó que “Ayer nos reunimos con Marta Montero que es la mamá de Lucía Pérez, con sus abogadas, y hablábamos del asesinato de Lucía hace cinco años y aún hoy sus familiares no tienen justicia. Vemos como casos como este y otros muestran que esa normalidad sigue amenazando la vida de muchas mujeres”.

La dirigente sindical explicó que “Hoy vamos a salir a las calles contra estas injusticias y la semana pasada nos acercamos al Concejo como trabajadoras de prensa para sugerir algunas acciones que entendemos que son urgentes, sobre la base de un proyecto de ordenanza donde el trabajo en red que debe contar con una participación amplia de todas las mujeres que le ponemos el cuerpo a estos cambios”.

Para Baeza, “Como trabajadoras de prensa propusimos la creación de un observatorio, que ya existe a nivel nacional, y nos propusimos que el proyecto se va a concretar sea como sea”.

Es por eso que señaló que “El marco legal de toda la perspectiva de género y derechos humanos no se cumple en su totalidad, no se trata de una cuestión ideológica cuando se debate si se trata de un femicidio o un homicidio. En Concejo planteamos que hay un punto donde todos tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades”.

Finalmente Baeza denunció que en los últimos días no se quiso tomar en comisarías de zona norte en Comodoro una denuncia por violencia de género y que recién se tomó la denuncia en la comisaría de la Mujer. “El teléfono que se difunde para denunciar casos de violencia o maltrato contra niños no funciona”, agregó la periodista.

