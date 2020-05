España comienza su recuperar su cotidianidad pero con miedo al futuro

España decidió comenzar con la fase cero de la lucha contra el coronavirus. Es por eso que aprobó que los espacios públicos como los bares puedan abrir el 30% de sus plazas. “El Gobierno se exponiendo nuevamente porque hay una especie de culpa porque dejan salir a la gente. De pronto no abren los parques. La gente sale desesperada porque hace 50 días que está encerrada”, aseguró Jorge Ferreyra, peluquero argentino que vive en España, luego de un paso también de años por Comodoro Rivadavia.

En diálogo con La Posta Comodorense, Ferreyra aseveró que la cuarentena es más fácil de cumplir para los argentinos que para los españoles. “No hay forma de controlar a los españoles porque tienen miedo. El español es muy de vivir en la calle entonces yo creo que debe ser más fácil de contener al pueblo argentino porque nosotros estamos acostumbrados a juntarnos en nuestra casa. En cambio, el español es más de juntarse en el bar, en los espacios públicos”, consideró.

Ferreyra también aseveró que mañana podría ser un día clave en España por la votación de la cancelación del Estado de Alarma y permitir que las autonomías recuperen su libertad.

El peluquero aseguró que se espera un futuro incierto para el país europeo. “Es una situación complicada y se espera un panorama muy oscuro. España depende del turismo y están cerradas las playas. Tendremos un golpe duro en lo económico”, destacó y se mostró preocupado por el incremento de las muertes en las últimas horas que pasó de 160 a 185 descensos.

En este sentido, Ferreyra destacó la necesidad de la comunidad de volver a recuperar su vida normal. “La gente estaba muy deseosa de cortarse el pelo. En épocas normales yo tengo un promedio de 15 cortes diarios que eso me da para vivir dignamente. Ayer hice 25. Hoy en la mañana he hecho 16 y tengo todo ocupado hasta el viernes. Yo no sé hasta cuando irá a durar esto”, subrayó.

Asimismo, detalló que las peluquerías respetan las distancias de un metro y medio por persona y que no tiene problemas a las personas que se quieran cortar el pelo con el barbijo puesto. “Yo uso barbijo pero no guantes porque transpiro mucho. Yo no tengo problemas en cortar el pelo si el cliente quiere dejarse el barbijo. Es más me sirve de excusa para decirle: ‘mirá que lindo te quedó’”, aseguró entre risas.

La nota:

http://lapostacomodorense.com.ar/wp-content/uploads/2020/05/jorge-ferreyra.mp3