Escalante y Futaleufú en alto riesgo epidemiológico sanitario

Los Departamentos de Escalante, que engloba a las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, y de Futaleufú, en el que se encuentran Esquel y Trevelin, se encuentran en alto riesgo epidemiológico sanitario, tal como ayer adelantó La Posta Comodorense.

Con la ratificación del alto riesgo, que en el informe de hoy precisó el ministerio de Salud de Nación, en estos Departamentos deben aplicarse las restricciones más severas establecidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia, firmado por el presidente Alberto Fernández, que hoy se publicó en el Boletín Oficial.

Habrá que esperar para ver si finalmente las medidas se aplican en todo Chubut o solo en los Departamentos más criticos, algo que recién se conocerá este sábado, cuando ya las medidas deberían estar aplicándose.

Las restricciones

Si bien habrá que esperar que el gobierno provincial dicte el decreto respectivo, que puede implicar adherir a las normas a partir del domingo, por el nacional se desprende que, entre el 22 de mayo al 30 de mayo y los días 5 y 6 de junio, a las medidas generales, se suman las suspensiones de:

❌ACTIVIDADES ECONOMICAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE SERVICIOS, CULTURALES, DEPORTIVAS, RELIGIOSAS, EDUCATIVAS, TURÍSTICAS, RECREATIVAS Y SOCIALES: Sin presencialidad, en todos los casos que sea posible se deberán realizar las tareas bajo la modalidad de teletrabajo.

❌ PERMANENCIA EN DOMICILIOS: Las personas deberán permanecer en sus residencias habituales y solo podrán desplazarse para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y artículos de necesidad en comercios esenciales y retiro de compras autorizadas, siempre en cercanía a sus domicilios.

❌ SALIDAS DE ESPARCIMIENTO: Podrán realizarse salidas de esparcimiento en espacios públicos al aire libre de cercanía, en horario autorizado para circular, y dando cumplimiento a las reglas de conducta generales y obligatorias. No es necesario tramitar permiso para circular para estas actividades.

❌ ACTIVIDADES RECREATIVAS: no se podrán realizar reuniones de personas, ni concentraciones, ni prácticas recreativas grupales.

❌ CIRCULACION: No se podrá circular afuera del límite del partido, departamento o jurisdicción del domicilio de residencia.

❌ PROHIBICION DE CIRCULACION: Desde las 18 horas hasta las 6 horas del día siguiente.

❌GASTRONOMIA: Sólo mediante delivery y take away.

❌ TRANSPORTE PUBLICO: Quedan habilitadas para su uso las personas expresamente autorizadas para el desempeño de sus actividades (1) , los casos especiales, atención de salud y vacunación.

❌ PERMISOS: Todas las personas exceptuadas de la prohibición de circular (1) y (2), deberán portar el “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19” que las habilite a circular. Los desplazamientos de las personas exceptuadas deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada.