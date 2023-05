“Es muy canalla decir que un tartamudo no puede ser presidente”

Javier Murphy, integrante de la Asociación Argentina de Tartamudez, comentó a LU4 que “Este periodista que ni siquiera se hace cargo de su propia opinión es muy canalla, porque responsabiliza a toda la sociedad como la que no lo votaría a Wado De Pedro por ser tartamudo”.

Luego indicó que “La tartamudez no es un impedimento para nuestras vidas y lo que más importa es el mensaje que puedan escuchar los niños y adolescentes que escuchen este mensaje que busca cercenar posibilidades de hacer cosas en la vida”.

“Con la Asociación venimos trabajando desde hace 25 años y tenemos muy buenos ejemplos para darle a la sociedad, haciendo todo lo que queramos hacer como cualquier otra persona poniendo mucha garra para sacar los proyectos que tengamos adelante”, resaltó.

Finalmente contó que “Contamos con cerca de 100 personas ayudando en diferentes localidades del país, agrupando a padres y niños con tartamudez. Calculamos que la población afectada es importante, alrededor del 1% de la población, y es un proceso que hasta los seis años no es definitivo”.