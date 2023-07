Entraron a robar a un local de ropa y se llevaron varias cajas de zapatos

Personal policial se constituyó en el local comercial “Triax” ubicado en Avda. Alejandro Maíz y Julio Moreno debido a un robo.

Este domingo a las 10:40 horas, personal policial se constituyó en el local comercial “Triax” ubicado en Avda. Alejandro Maíz y Julio Moreno en Comodoro Rivadavia. La puerta de acceso del local tenía el vidrio roto en su cuadrante parte baja y se corroboró junto a la encargada del local el faltante de varias cajas de ropa y zapatos. La cantidad exacta de faltantes se desconoce porque deben inventariar.

Se llevó a cabo una diligencia junto a personal de criminalística pero no fue posible relevar datos de interés dado que la superficie se encuentra con mucho polvo volátil. El local cuenta con un sistema de video vigilancia interno pero, al no tener energía eléctrica, la central de Triax ubicada en el centro de la ciudad no almacena imagen. El sistema de alarma sonora estaba desactivado desde las nueve de la mañana debido al corte general registrado en la ciudad