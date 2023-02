Encontró a su perro después de 3 años: “A un compañero no se lo abandona”

Vecinos lo encontraron en el Río Chubut y lo rescataron. Su dueño reconoció que “sabía que lo iba a encontrar”, lo buscó intensamente y al fin están juntos.

Hugo Vilán, trabajador rural se encontraba en la zona Cerro Bayo, a unos 475 kilómetros de Trelew cuando se enteró que su pero “Yaki” se encontraba en el refugio “los callejeros”, después de haber sido rescatado del Río Chubut, en la zona de El Elsa.

A través de Radio 3, el trabajador contó cómo fue que se extravió Yaki y contó que durante 3 años lo buscó, confiado en que lo iba a volver a encontrar, para “devolverle lo que me dio en la vida”.

Contó que Yaki trabajanba con él en el campo y ahora, “se jubila”, agradeciéndole los años de acompañamiento en la actividad.

“A un compañero no se lo abandona”, transmitió y señaló que “me reconozca o no, mi perro está conmigo y eso me reconforta”.