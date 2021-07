En voto dividido y con fuertes cruces se aprobó el nuevo endeudamiento

La mayoría de la Legislatura, 20 votos contra 6 abstenciones, aprobó ayer la autorización al Ejecutivo provincial para que se endeude por otros 5000 millones de pesos, para hacer frente a parte de la deuda salarial que se tiene con trabajadores activos y pasivos del Chubut.

Las abstenciones correspondieron a 6 diputados del Frente de Todos que, además, expresaron algunos reparos sobre los manejos y gestión del gobierno provincial de Mariano Arcioni.

La diputada Belén Baskovc (PJ-Frente de Todos), aseguró que no es bueno naturalizar la toma de deuda para pagar sueldos y recordó que “hoy la provincia está endeudada en cuatro masas salariales y esto no coincide con el discurso del gobierno de ordenar las cuentas”.

Tatiana Goic de Camioneros también sumó su voz crítica al cuestionar que “a los jubilados se les pague en cuatro cuotas”. Luego de cuestionar al Ejecutivo, la diputada advirtió que a la Legislatura no le queda otra que aprobarlo porque “hablamos de pagarle a los jubilados”, recordó.

En defensa del proyecto y del gobernador Mariano Arcioni, el titular del bloque oficialista, Juan Pais afirmó que “el gobierno está pagando la deuda, que se acumuló gestión tras gestión y que se agravó cuando se emitió el BOCADE”

“Si tenemos que elegir entre deberle al Estado nacional o a los jubilados y trabajadores, preferimos deberle al Estado Nacional”, remarcó para justificar la necesidad del nuevo endeudamiento.