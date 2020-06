En un zoom organizado por Menna, Negri habló de Chubut

El encuentro virtual reunió a cerca de 1.000 participantes de las tres provincias y de otras jurisdicciones que siguieron la transmisión por Zoom y también por Facebook en vivo.

“Esta idea nació en el grupo de diputados nacionales de la Patagonia que trabajamos juntos en las buenas y en las malas”, destacó Gustavo Menna, quien agradeció las presencias de dirigentes de las tres provincias así como de referentes locales como los diputados provinciales Manuel Pagliaroni, Andrea Aguilera y Sebastián López; la presidenta de la UCR de la provincia, Jacqueline Caminoa; los intendentes de Rawson, Damián Biss; Esquel, Sergio Ongarato; Gaiman, Darío James; de 28 de Julio, Adriana Agüero; de Puerto Pirámides, Fabián Gandón; de Gobernador Costa, Miguel Gómez; y los presidentes de las comunas rurales de Telsen, Leonardo Bowman; de Paso del Sapo, Víctor Candia.

También destacó las presencias del ex diputado provincial Carlos Lorenzo; y del ex gobernador Carlos Maestro; de los concejales comodorenses Graciela Saffirio y Tomás Buffa; y del presidente del PRO Chubut, Daniel Laudonio. Mientras que aclaró que el intendente de Rada Tilly, Luis Juncos, se disculpó de no poder estar por atender la situación sanitaria del COVID 19 en su localidad, donde se conoció el viernes el primer caso.

Negri expresó “la alegría inmensa de compartir el evento” y se expresó a favor de que el radicalismo, con sus más de 100 años de historia, incorpore a la tecnología como medio para “acercar distancias, formar e informar a los dirigentes en un mundo tan complejo”.

El diputado cordobés calificó como “disruptivo desde el punto de vista global y brutal desde el punto de vista de la economía” al escenario actual marcado por la pandemia.

Destacó Negri la participación de Menna en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, y en ese marco dijo que “la concentración de poder” del Gobierno Nacional de Alberto Fernández “se ha ido convirtiendo en una especie de estado de excepción como el actual”.

También hizo alusión a la situación de Chubut, “una provincia que debe sueldos de marzo, que está fundida”, ante lo cual, sostuvo, “lo que tenemos que tener es capacidad de lectura de lo que está pasando como sociedad, los rastros que deja el populismo”.

En este marco dijo que es necesario pensar en la “post pandemia” e indicó: “Es cierto que estábamos muy mal, pero la reconstrucción de la Argentina va a ser larga y penosa, en un mundo mucho más complejo”, y puso como ejemplo que unos 170 países ven en caída a sus economías.

“Después de la pandemia veremos cuántos comercios vuelven a abrir sus puertas y cuántas familias se reconstruyen”, graficó al respecto, ante lo cual cuestionó “que se ha recurrido a la maquinita”, en alusión a la emisión monetaria.

“La reconstrucción nos va a llevar mucho tiempo”, enfatizó, al tiempo que dijo que “la pandemia mostró el grado de desigualdad que tiene la Argentina”.

“La cuarentena se extiende y no se ve un plan integral de salida por parte del Gobierno Nacional”, cuestionó, y advirtió sobre la existencia de sectores sociales que “ya no pueden más”. Marcó además que “en esta crisis” el Gobierno nacional no convocó “ni siquiera a los economistas y tampoco se convocó a la política”, ya que consideró que “usa la lógica de amigo-enemigo”, aunque “de esto no se sale solo”, sostuvo.

“Pertenecemos a un partido político que no gobernó muchos años, pero ha sido un partido con valores, con ejemplaridad”, ante lo cual “estamos frente a un gran desafío”, afirmó. “Es necesario generar una sociedad más justa, con recuperación del empleo”, remarcó.

“El desafío es reconstruir la economía y la sociedad en un marco global que transita una revolución tecnológica”, escenario en el cual dijo que el partido “no debe reconstruir sobre el pasado, sino pensando en el futuro”.