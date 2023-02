En un partidazo, Gimnasia no pudo con Quimsa

El equipo de Comodoro Rivadavia cayó por 97 a 92 en el cierre de su gira. El máximo anotador del encuentro fue Tyrone White con 29 puntos, que luego debió retirarse lesionado, seguido por Iván Gramajo con 20. En el local se destacaron Mauro Cosolito con 20 y Eric Anderson con 14 tantos.

El comienzo del primer cuarto en el estadio Ciudad tuvo a Gimnasia buscando la rápida forma de adelantarse en el marcador, algo que pudo hacer, pero no por mucho tiempo debido a que el local se mostró con mucha intensidad desde los primeros segundos de la mañana. Cuando parecía que el conjunto patagónico estaba pisando fuerte, Quimsa pudo adelantarse y sacar una diferencia de cuatro tantos, lo que obligó a Martín Villagrán a solicitar minuto en la mesa de control. En el reinicio, la Fusión cerró los primeros momentos del partido yéndose arriba por un punto de diferencia por 25 a 26.

En los 10 posteriores para completar la primera mitad, el elenco dirigido por Villagran continuó con un gran desempeño en el ataque, pero dejando espacios en la defensa que le permitieron a los santiagueños no despegarse por mucho en el resultado. Con 6:03 por jugar, Marcos Ramella solicitó un minuto técnico para ordenar la defensiva, algo que desde el inicio del encuentro no estuvo firme en el combinado local. Lo conversado entre el entrenador y los jugadores tuvo resultado y puso al Mens Sana contra las cuerdas a muy poco de finalizar la primera mitad en Santiago del Estero. A muy poco del cierre, la máxima hasta el momento fue de nueve puntos que dejó al equipo comodorense con cuestiones para analizar en el descanso.

En el inicio de la segunda etapa, se vio a un Gimnasia muy metido desde los primeros segundos logrando achicar la diferencia que tenía de 10 tantos a solamente tres, brindando un gran espectáculo en el estadio Ciudad desde el principio de la mañana. Con 04:40 por jugar, la Fusión continuó arriba en el electrónico por un doble. No obstante, y cercano el final del tercer periodo, el local siguió mostrando mayor efectividad con los tiros de dos puntos, pero el Verde no se quedó atrás y, de cara al último periodo por disputar, se posicionó a solamente dos en el marcador.

El regreso al campo el local metió un parcial de 8-2 en menos de cuatro minutos de juego, generando nuevamente que Villagrán deba dialogar con sus dirigidos para ordenar cuestiones tanto defensivas como de ataque. Lo dicho en pocos segundos por el DT del sur del país fue efectivo para achicar la diferencia a solamente un triple con 05:22 por jugar y con un juego que estaba abierto para ambos. Gimnasia avanzó y se puso al frente por 84 a 82, pero llegó la remontada rival para colocarse arriba por cuatro.

Tyrone White debió dejar el campo de juego debido a una molestia en la que intervino el kinesiólogo del club. Finalmente, Quimsa se llevó un partido muy ajustado de local 97 -92.

Síntesis

Quimsa (92): Juan Brussino 6, Eric Anderson 16, Lamar Robinson 14, Mauro Cosolito 20, Fabián Ramírez Barrios 14 (FI). Diego Collomb 0, Sebastián Acevedo 2, Franco Baralle 14, Rodrigo Sánchez 2, Agustín Pérez 5, Joseph Caicedo 0, Kevin Hernández 4. Entrenador: Marcos Ramella.

Gimnasia (97): Tyrone White 29, Yoanki Mencia 4, Iván Gramajo 20, Sebastián Orresta 19, Gerard De Vaughn 8 (FI). Marcos Chacón 0, Ramiro Stehli 0, Ángel Reyes 0, Agustín Barreiro 8, Facundo Vásquez 2, Ernest Martin Junior 2. Entrenador: Martín Villagrán.

Parciales: 27-26 ; 28-22 (55-48) ; 19-24 (74-72) ; 23-20 (97-92).

Árbitros: Fernando Sampietro, Daniel Rodrigo y Alberto Ponzo.

Estadio: Ciudad (Santiago del Estero)