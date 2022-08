En su alegato final Goodman recordó a Jorgelina y María Cristina

Santiago Goodman, ex secretario general de la ATECh, recordó en su alegato final a las docentes fallecidas y adelantó que apelará el fallo judicial.

“Quiero manifestar el orgullo de pertenecer a los y las trabajadores de la educación, que más allá de esta condena busca el disciplinamiento de los trabajadores, no solamente en la provincia de Chubut sino también todo el país”, señaló.

“Sostener que la verdad como la he sostenido, la que manifiesta el dolor de todos y como lo hemos expresado nos han sucedido un montón de cosas en los sucesos de aquel 17 de septiembre”, agregó.

Goodman manifestó que “El suceso más agravado de todos, que no tiene pena, que tiene responsables y que tiene un montón de coautores que pareciera que se quieren olvidar es el hecho real y concreto que hoy Jorgelina y María Cristina no estan a nuestro alrededor. Hoy esta el orgullo de ellas de haber sido docentes y trabajadoras y luchadoras por los derechos de ellas y de todos sus compañeros”.

Finalmente anticipó que “Hemos escuchado todo lo que sea dicho y entiendo lo que usted como jueza ha planteado en la condena y en el día de hoy. Me someteré a lo que diga la Justicia, entiendo también todas las etapas recursivas que tenemos por delante porque se ha criminalizado la protesta”.