En obra de pavimentación de la Rivadavia se cambiarán caños dede más de 80 años

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia comenzará el lunes los trabajos de reconstrucción de la avenida Rivadavia, entre Alsina y España. Es una obra histórica que permitirá mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. “El intendente Juan Pablo Luque pidió que trabajemos muy fuerte en la planificación de la trama vial y es una de las más importantes que estamos por iniciar después de 55 años que no se invirtiera en la avenida Rivadavia que es una de las arterias principales de la ciudad”, explicó Maximiliano López, secretario de Obras Públicas.

La obra no solo implica su repavimentación sino que cambiarán las bocacalles, las cañerías de red cloacal y de agua que son muy antiguas. “Estamos hablando que hay caños de vitrocemento que debe tener fácil 80 años. Es recuperar y mejorar los servicios. Vamos hacer la obra completa de cordón a cordón”, aseguró el funcionario en diálogo con La Posta Comodorense.

“La semana pasada estuvimos licitando Francisco Pietrobelli que también tiene sus veredas de antaño. Vamos a hacer de la Rivadavia un pulmón verde y un corredor aeróbico para que la gente lo pueda disfrutar preservando la vegetación. Es lo que todos soñados. El intendente nos pidió que la Rivadavia quede toda nueva”, destacó.

En este sentido, López aseveró que los primeros 60 días serán los más críticos. “Vamos a empezar por la mano que baja hacia España dejando las transversales sin tocar. Esos 60 días se van a terminar las cinco cuadras que bajan y vamos a ir de a dos cuadras para ir habilitando a los frentistas. No se va a habilitar el tránsito vehicular pero si para que los frentistas y los comerciantes en el corto plazo puedan ingresar de manera normal a sus domicilios y comercios”, consideró.

“Calculo que en unos 30 o 40 días vamos a terminar las dos primeras cuadras y ahí habilitar el tránsito para ese trámite y de ahí ir bajando. Después se hará la subida. Donde haremos el mismo procedimiento. Después nos queda la bocacalle, el boulevard de Alsina y Rivadavia que se va a reparar a nuevo. Eso hace que la obra tenga un plazo de 240 días que si el clima acompaña la idea es achicar los plazos”, afirmó.

La obra tiene un monto de 84 millones de pesos por lo que el funcionario valoró que el proyecto sea llevado a cabo con fondos municipales. “Esta gestión tiene muy claro que la infraestructura hay que hacer obras nuevas y recomponer aquella que por la edad y por el crecimiento demográfico de la ciudad requiere de un acomodamiento total e integral. Estamos invirtiendo fuertemente. Cuando uno observa los montos que son más de 84 millones de pesos. Es un esfuerzo que está haciendo la Municipalidad con los fondos propios. Es devolverle la calidad de vida al vecino a través de obras”, subrayó.

SANCIONES A EMPRESAS

Por otro lado, López advirtió que no quieren contratistas que hagan las obras mal y que no tenga responsabilidad técnica. “Hemos tenido un caso que es la colectora en la Yrigoyen frente a LU4. Es una obra que se hizo de mala manera y le vengo pidiendo al inspector que multe a la empresa. Habla muy mal de una obra que se tuvo que hacer de la mejor calidad pero la empresa Rosas no fue responsable en la ejecución y hace cinco meses estamos reclamando que se la repare”, cuestionó.

Es por eso que el funcionario afirmó que se avanzará en algún tipo de sanción. “Las ordenanzas muchas veces plantean el tema de la multa que termina siendo irrisorio y las empresas no toman reparo en eso. Nosotros fuimos muy firmes y la empresa que no cumpla con la calidad requerida no va a ser más obras para la ciudad. Eso es así porque no queremos contratistas irresponsables como la de Alberto Rosas que nos trajo más de un dolor de cabeza en la ejecución de la obra y después de la ejecución. No puede ser que hace cinco meses estemos reclamando y no tenemos respuesta”, criticó.

