En las elecciones anticipadas de Trelew habrá 11 candidatos a la Intendencia

En el Tribunal Electoral Municipal se presentaron 5 alianzas y 6 partidos, que serán los que participarán en las elecciones locales del próximo 16 de abril. Llegarán a competir 11 candidatos a la Intendencia. El presidente del Tribunal recordó que los candidatos se deben presentar el 15 de marzo.

Reveló que se presentaron 5 alianzas y 6 partidos políticos de manera individual, con lo cual en abril, los vecinos se encontrarán con al 11 propuestas para la Intendencia y para renovar el Concejo Deliberante.

“Fue un cierre de presentación de alianzas normal y tranquilo”, remarcó Pérez a Cadena 3 y apuntó que que “se presentaron los partidos que esperábamos”.

Recordó que ahora, las alianzas deberán disputar sus procesos internos conforme a la legislación vigente y que en ellos no interviene la Justicia Electoral

Señaló que el próximo plazo significativo será el 15 de marzo, cuando los espacios deberán presentar las listas de candidatos a Intendente y concejales.

Pérez remarcó que los espacios políticos que no se presentaron a este 15 de febrero ya no podrán participar de las elecciones.

Las alianzas que se han presentado son:

Juntos por el Cambio: UCR, PRO y Polo Social

Frente de Todos: PJ, Frente Renovador y Chubut Somos Todos

Frente X Trelew: X Trelew y Partidos Socialista Auténtico

Frente de Izquierda – Unidad: MST y Partido Obrero.

Por la libertad Independiente Chubutense: Ciudadanos por Chubut y PICh.

En el caso de los partidos que competirán de manera individual, estarán:

CET (Cultura, Educación y Trabajo)

Partido de Renovación y Desarrollo

Quiero

Somos Trelew

VIDA

PROVECh