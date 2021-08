En la primer jornada de vacunación en los barrios se inmunizó a 237 personas

“La posibilidad de poder vacunarse en el barrio permite tener un acceso más directo”, valoró la licenciada Alicia Acosta, supervisora de Enfermería del área externa del Hospital Regional, quien estuvo a cargo del dispositivo en zona norte.

Luego que el último viernes el Área Programática Sur junto a la la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y el Área Externa del Hospital Regional decidieron llevar la vacunación Covid – 19 a los barrios, este lunes comenzó la estrategia sanitaria que busca llegar a toda la comunidad de Comodoro Rivadavia.

Los Centro de Atención Primaria de la Salud de Fracción XIV y Standard Norte fueron los primeros espacios en abrir sus puertas a los mayores de 18 años que aún no recibían la primera dosis de la vacuna Covid – 19.

En esos espacios, a las 9:00 se comenzó a atender a quienes se acercaron, hasta llegar a los 150 turnos en cada recinto. Personas de todas las edades acudieron a la vacunación, incluso madres con sus bebés en brazos y muchos jóvenes.

Quienes asistieron primero pasaron por una mesa de entrada donde les tomaron los datos y los cargaron en el sistema, en el caso que no hayan estado registrados, y luego aguardaron su turno para pasar al vacunatorio. Una vez que fueron inmunizados tuvieron que esperar 10 minutos y luego de una breve charla, sobre los posibles efectos adversos, pudieron retirarse.

En el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Standard Norte trabajó personal del área Externa del Hospital Regional, Trabajadoras Comunitarias en Terreno, y personal del CAPS.

La actividad estuvo a cargo de las licenciadas Alicia Acosta y Mariela Martin, supervisoras de Enfermería del área externa del Hospital Regional, quienes valoraron esta posibilidad de llegar a los diferentes barrios.

Al respecto, Acosta explicó: “Hubo mucha demanda de la gente, desde temprano vinieron a hacer fila. Tratamos en lo posible de atenderlos a todos hasta completar 150 turnos, y el resto continuaremos mañana y el miércoles, pero hay mucha predisposición por parte de la comunidad. El mayor porcentaje dijo que vinieron acá porque no le llegó el email, otro pequeño porcentaje que estaban indecisos y otros por no poder llegar hasta el lugar. Entonces la posibilidad de poder vacunarse en el barrio permite tener un acceso más directo”, valoró.

Martin, en tanto, indicó que el jueves continuará la estrategía en el CAPS San Cayetano y Kilómetro 14. “Allí vamos a estar jueves, viernes y sábado. Y ahora en paralelo se está vacunando en Fracción XIV, o sea que hay varios puntos de vacunación para poder acceder a la vacuna Covid – 19”, destacó, recordando que se está aplicando Sputnik V.

Por último, Acosta pidió a la gente que aquellos que se acerquen, previamente se registren en www.vacunate.chubut.gov.ar. De esa forma, se acelera la atención en el CAPS. No obstante, reconoció que no estar anotado no es un impedimento para asistir.

“No es un impedimento, pero esto acelera el proceso. Solo deben traer el documento, los extranjeros también, porque a veces se complica la carga cuando falta documentación”, sentenció.

En total, este lunes se vacunaron 237 personas: 147 en Standard Norte, y 90 en Fracción XIV.