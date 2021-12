En el hospital de Rada Tilly no atendieron a un adolescente en peligro

Un vecino de Rada Tilly presentó hoy una nota en el hospital de la villa y en la intendencia reclamando que se tomen las medidas pertinentes para que el nosocomio permanezca abierto y brinde la atención necesaria, ya que el domingo a la madrugada tuvo una urgencia y las puertas estaban cerradas.

“El domingo 26 de diciembre del presente año, aproximadamente a las 3:30 horas, acudí al Hospital de Rada Tilly ante una urgencia de salud que afectó a mi hijo menor de edad, quien sentía dolor de pecho, dificultad para respirar, presentaba alta temperatura y dificultad para caminar producto de la debilidad y temblor corporal, cuadro que se presentó de manera repentina.

Al llegar al Hospital, las puertas de entrada se encontraban cerradas, por lo que llamé de manera insistente y sonora durante varios minutos a la puerta de entrada principal sin recibir respuesta alguna y sin divisar a ninguna persona en el interior del Hospital”, señala el vecino en el dramático relato.

Ante la desesperación “por el delicado estado de salud de mi hijo y la absoluta falta de respuesta en el Hospital, me dirigí a la Comisaría para solicitar auxilio, que, el Personal Policial de Servicio: Oficial Antieco, Cabo Algarañaz y Agente Ramírez, prestaron con inmediatez, profesionalismo y debida diligencia, acompañándonos al nosocomio.

Los nombrados Agentes de Policía llamaron por la puerta ubicada en el lateral izquierdo del Hospital, a la que se ingresa a través de la entrada dispuesta para las Ambulancias, siendo finalmente atendidos”, resaltó.

Seguidamente señaló que luego de sortear esta dificultad “el personal de salud no prestó ningún tipo de asistencia para el ingreso de mi hijo que no podía prácticamente caminar y llegó a la sala de atención gracias a la destacada actuación de los Agentes de Policía que continuaban prestando ayuda, incluso llevando alzado a mi hijo uno de los nombrados.

La situación motivó que se labre el Acta Interna de Procedimiento labrada por Personal Policial dependiente de la Comisaría de Rada Tilly, cuyo número desconozco.

Los hechos me obligan a dejar constancia de lo ocurrido con la finalidad de alertar a las autoridades competentes sobre la necesidad imperiosa de dotar de recursos humanos y los demás que correspondan al Hospital de Rada Tilly, para garantizar la atención adecuada y urgente que debe cumplir todo servicio de guardia, lo que solicito expresamente.

Aguardo con atención que se tomen con premura las medidas necesarias para dotar al servicio de guardia del Hospital de Rada Tilly de los recursos humanos y otros que garanticen la urgente y adecuada atención de salud”, concluyó.