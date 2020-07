En Comodoro Rivadavia, por ahora todo sigue igual

“Seguimos igual que hasta el viernes. Sin cambios en la fase”, aseguró el funcionario en diálogo con En Línea 630 que se emite por LU4.

Sampaoli indicó que “estamos a la espera de que la autoridad sanitaria nos confirme la situación de los 10 casos positivos que se registraron entre lunes y martes. Si todos tienen nexo epidemiológico se estará descartando la transmisión comunitaria”, agregó.

El parte de ayer del ministerio de Salud de la provincia indicó que de los tres nuevos casos, dos tenían nexo epidemiológico, en tanto que el tercero estaba en fase de investigación para determinar si hubo o no contacto directo con algunos de los anteriormente confirmados.

“Hasta que no se nos informe, desde la autoridad sanitaria, si todos tienen nexo o no, seguimos igual”, reiteró el ex concejal, quien supeditó a esta confirmación la posibilidad de que Comodoro Rivadavia deje la fase actual para pasar al distanciamiento social dispuesto en toda la provincia.

Mientras esto no ocurre, en la ciudad, se tendrá que circular de acuerdo a la terminación del DNI y, salvo las anteriormente autorizadas, las demás actividades siguen vedadas.