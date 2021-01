En Comodoro Rivadavia comenzó la aplicación de la vacuna Covid -19

Este jueves en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia comenzó la campaña de vacunación contra el Covid – 19 en personal de salud mayor de 60 años, y un día antes se inició la colocación de la segunda dosis de la Sputnik V. “Hasta este viernes vamos a llegar a las 1000 dosis aplicadas, y en los próximos días vamos a estar recibiendo más dosis para colocarle al personal de salud”, explicó Daniela Cocha, encargada de la Cámara de Vacunas del Área Programática Sur.

Luego que el Ministerio de Salud de Chubut aprobó la resolución para iniciar la vacunación contra Covid – 19 en personas mayores de 60 años, en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia comenzó la vacunación del personal sanitario que supera esa edad.

Este jueves fueron vacunados los primeros agentes, continuando así con la campaña que inició el 29 de enero y que este miércoles dio inicio también a la colocación de la segunda dosis de la Sputnik V.

“Muchos médicos estaban esperando esto”, aseguró Daniela Cocha, encargada de la Cámara de Vacunas del Área Programática Sur. “Cuando se enteraron que había salido la resolución nos empezaron a llamar para poder programar un turno, porque muchos de ellos todavía están activos, tanto en el ámbito público como privado, y como están en contacto con pacientes se querían vacunar”.

Durante la primera jornada se vacunaron agentes sanitarios mayores de 60 años y otros de las primeras líneas de trabajo. Así, se pudo ver a una enfermera de terapia intensiva como a pediatras y médicos de otras especialidades.

SE APLICA LA SEGUNDA DOSIS

Respecto a la aplicación de la segunda dosis, Cocha aclaró que el trabajo se está realizando en un consultorio del sector de rehabilitación para evitar el contacto entre los agentes y hacer más sencilla la tarea. “De esta manera es mucho más controlada, más supervisada y más seguro que no va haber errores. La segunda dosis llegó el 19 a la tarde y el 20 convocamos a los primeros agentes para completar la vacunación. Fueron poquitos, solo 15, porque algunos están de vacaciones o aprovechan el franco o cuando no tienen consultorio para vacunarse, pero el lunes vamos a comenzar a completar la segunda dosis”, indicó.

Se debe aclarar que la primera dosis de la vacuna no es la misma que la segunda, inclusive los frascos son distintos, pero también el componente.

CONSULTAS POR LOS TURNOS

Por otro lado, ante diversas consultas por los turnos de vacunación para el personal de salud, es importante aclarar que desde el Área Programática Sur se envió un formulario a todas las instituciones, públicas y privadas, para que los agentes sanitarios indiquen su voluntad de vacunarse. De esa forma, se identifica al recurso humano y se evalúa su prioridad según el área en que trabaja.

Es que en una primera instancia el Ministerio de Salud de la Nación ordenó vacunar a todo el personal que trabaja en las terapias intensivas y profesionales que por su cargo están más expuestos a un posible contagio.

“Hay mucha gente que se quiere vacunar, pero van a tener que tener paciencia”, explicó Cocha en ese sentido. “Hasta este viernes vamos a llegar a las 1000 dosis aplicadas y en los próximos días vamos a estar recibiendo más dosis para colocarle al personal de salud. Lo que pedimos, ya que somos poco recurso humano para mucho trabajo, es que consulten con los encargados de las instituciones o se comuniquen por teléfono para pedir un turno, pero solo por WhatsApp (2974216121), ya que ahí van a ser notificados y para no complicar el trabajo diario”.

Por último, la encargada de la Cámara de Vacunas pidió a quienes solicitan turnos que no falten a los mismos, ya que se otorgan cinco cada media hora, porque esa cantidad de personas permite que se descongele una vacuna y se distribuya, aprovechando al máximo su utilidad sin que pierda la cadena de frío. “Si no nos llaman para avisarnos tenemos que buscar a alguien de los servicios del hospital para vacunarse, y muchas veces eso retrasa el trabajo y a las personas que asistieron a su turno en forma puntual”. concluyó Cocha, pidiendo colaboración con sus propios colegas.