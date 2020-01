En Chubut al Frente también hay oposición a la minería

Los problemas para el titular del Ejecutivo, en torno a la decisión de su gobierno en avanzar en el tema minero, no solo se presentaron por las declaraciones del secretario general de la gobernación, Carlos Relly, también tres diputados y el hermano del vicegobernador recordaron que “No es no”.

Mientras que en toda la provincia ayer se realizaron manifestaciones contra la megaminería, por redes sociales, los diputados Leila Lloyd Jones, Angel Chiquichano y José Giménez hicieron conocer su disconformidad con la decisión del gobernador.

La situación, de un alto contenido político interno y externo, fue reflejada hoy en el diario Jornada de Trelew, donde se cita el pronunciamiento que, por su cuenta de Twitter, realizó la ex presidente del Concejo Deliberante de Madryn, Leila Lloyd Jones, que escribió. “No es no, por un futuro mejor”. Para que no queden dudas de su convencimiento, la diputada opto por fijar ese «tuit».

La diputada provincial, por otra red social como es Facebook, amplió su negativa y dijo que la misma está basada en su familia y “por todos los chubutenses y por el futuro de mi querida provincia”. “No es no”, reiteró y agregó que su postura es compartida por otros dos legisladores: “Los diputados José Giménez, Ángel Tirso Chiquichano y yo no votamos la minería!”, concluyó.

El intendente de Puerto Madryn y hermano del vicegobernador, Gustavo Sastre, también usó twiitter para fijar posición: «Si hay algo que nos caracteriza es el cara a cara con la gente. Nos debemos a los vecinos. La Provincia no está en condiciones de afrontar ninguna acción que tenga que ver con minería. El pueblo se manifestó y son ellos los que nos pusieron en este lugar. #NoEsNo “, replicó.