En Caleta Olivia hay 239 personas en aislamiento preventivo

Caleta Olivia no registra nuevos casos positivos de coronavirus. Así lo informó el Comité Operativo de Emergencia (COE) y destacó que se contabilizaron 239 personas en aislamiento preventivo de las cuales ninguna presenta síntomas. Además, hay 52 huéspedes argentinos y 37 extranjeros.

En relación a los controles de tránsito, ayer se registró, en el acceso norte a la ciudad, el ingreso de 55 vehículos y la partida de 72. En el acceso Sur, detectaron la llegada de 107 vehículos y la salida de 78. En el acceso oeste, la División de Operaciones Rurales registró el ingreso de 1.027 vehículos y la salida de 1.038.

La Policía de la Provincia de Santa Cruz identificó a 2.816 personas y 2.734 vehículos en distintos sectores de la ciudad y accesos. Además, se realizaron 3 actas judiciales por vehículos secuestrados y 21 actas por no dar cumplimiento al Aislamiento Preventivo.

En relación a las fuerzas federales, la Prefectura Naval Argentina informó al COE que se identificó a 132 personas en la zona de la Costanera y se controló a 196 automovilistas y no se realizaron actas.

Por su parte, los inspectores de la Supervisión de Tránsito controlaron e identificaron a automovilistas en distintos sectores de la ciudad, participando también en los controles de acceso. Realizaron 2 secuestros de automóvil por falta de documentación y 48 actas por infracción de tránsito.