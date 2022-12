En búsqueda de los cuartos, Francia se mide con Polonia

A las 12, en el Estadio Al Zumana de Doha y con Jesús Valenzuela Sáez como arbitro, Francia enfrentará a Polonia. Los equipos europeos se medirán por un puesto en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Francia terminó primera del Grupo D y Polonia segunda del Grupo C

Es la primera vez que los defensores del título llegan a octavos de un Mundial desde Alemania 2006

El ganador se medirá con Inglaterra o Senegal en cuartos de final

Francia, actual campeona del mundo, jugará los octavos de final, lo que ha supuesto una de las noticias de la primera ronda de Qatar 2022. Ya se ha dicho en numerosas ocasiones, pero hacía 16 años que la selección defensora del título no superaba la fase de grupos. Antes de los Bleus, Italia, España y Alemania habían caído a las primeras de cambio. Aun así, este no es lógicamente el objetivo último de Didier Deschamps y sus discípulos, que quieren ahora superar el siguiente obstáculo que les aguarda. Y ese obstáculo no es otro que la Polonia de Robert Lewandowski.

Las Águilas Blancas superaron por muy poco el Grupo C el miércoles, a pesar de caer por 2-0 ante Argentina, y pudieron celebrar su clasificación para los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA por primera vez desde 1986. Aunque lógicamente eso no los convierte en favoritos frente a Kylian Mbappé y compañía, los polacos buscarán inspirarse en el triunfo logrado por Túnez ante Francia en el último partido de la liguilla. El conjunto francés actuó con numerosas rotaciones en ese compromiso, pero también es cierto que por un momento se mostró más vulnerable que al comienzo del torneo. Por tanto, ¿por qué no podría el equipo polaco aspirar a dar la sorpresa?

Posibles formaciones

Francia : Hugo Lloris; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Raphaël Varane, Théo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann; Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Kylian Mbappé.

Polonia : Wojciech Szczęsny; Bartosz Bereszyński, Jakub Kiwior, Kamil Glik, Matty Cash; Przemysław Frankowski, Sebastian Szymański, Krystian Bielik, Piotr Zieliński; Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski

Sancionado : Grzegorz Krychowiak Apercibidos de sanción si son amonestados : Jakub Kiwior, Matty Cash, Przemysław Frankowski, Arkadiusz Milik

Clave de datos

Si juega contra Polonia este fin de semana, Antoine Griezmann encadenará 71 partidos con Francia, todo un récord de encuentros consecutivos en las filas de los bicampeones del mundo.

Con 136 partidos y 77 goles, Robert Lewandowski no solo es el jugador que más internacionalidades suma en la historia de la selección polaca, sino también —y de lejos— su máximo artillero.