Empezó en Trelew el segundo juicio por jurados en esa Circunscripción judicial

Se inició este lunes 5 de junio el segundo juicio por jurados en la Circunscripción Judicial de Trelew y el cuarto en la provincia desde la implementación e la Ley XV N° 30 que estipula para aquellos casos en los cuales la expectativa de pena en abstracto supere los 14 años de prisión que los hechos sean juzgados por un tribunal conformado por jurados populares.

El juicio se inició pasadas las 14 horas en el Salón de la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Trelew cuando la Dra. María Tolomei, jueza técnica del juicio, tomó juramento al jurado popular integrado por un total de 16 personas, de las cuales 12 jurados titulares y los restantes suplentes.

La causa es la correspondiente a la Carpeta Judicial N.º 9838 de la Oficina Judicial Trelew, la cual ha ido caratulado “Alfredo Fabián Pereyra s/homicidio r/víctima Trelew” y se trata de un caso en el que se investiga la autoría de un crimen agravado por el vínculo en el cual la única imputada es Elvira Antenado.

La acusación está a cargo de la Dra. Mariana Millapi, Fiscal General, junto a la funcionaria de fiscalía Guadalupe Serafini, en tanto que la defensa técnica de la acusada está a cargo de la defensora particular Dra. Gilda Acomazzo.

Instrucciones

Tras tomar juramento al jurado, la Jueza Tolomei leyó las instrucciones, mediante las cuales informó a las mujeres y hombres que conforman el tribunal popular sobre sus derechos y obligaciones, como así también sobre aquellos aspectos del juicio a los cuales deben prestar atención y a cuáles no.

Una vez concluido ese proceso, la Dra. Mariana Millapi hizo uso de su alegato de apertura, en el cual explicó su teoría del caso, describió los hechos que se le imputan a la acusada y de que manera la fiscalía pretendía probar su culpabilidad por el crimen de quien era su pareja.

Por su parte, la Dra. Gilda Acomazzo describió el perfil de su defendida, la dura vida que ha llevado adelante y dijo que, si bien no desacreditan la muerte de Pereyra, van a demostrar que no es posible que la acusada haya tenido relación con el hecho.

El hecho

Los hechos que se investigan ocurrieron entre la noche del 6 de mayo de 2022 y las primeras horas del 7 de mayo de 2022, en una vivienda ubicada en calle José Mármol 389 de Trelew, en el barrio Planta de Gas de esta ciudad. De acuerdo a la investigación fiscal y la acusación planteada en las audiencias preliminares, tras una reunión con otras personas en una velada en la que cenaron y consumieron bebidas alcohólicas, la imputada Elvira Viviana Antenado apuñaló a su pareja Fabián Pereyra con un cuchillo de importantes dimensiones. La gravedad de la herida sufrida por el hombre derivó en la posterior muerte del sujeto minutos después, cuando era traslado al hospital. La calificación legal es homicidio agravado por el vínculo, artículo 80 inciso 1ro. del código penal.