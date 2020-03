Eliceche adelantó que el PJ no acompañará el nuevo pedido de aumento salarial del gobernador

El legislador justicialista agregó que “también queremos saber quiénes son los actores que van a renegociar esa deuda porque tenemos entendido que han sido elegidos un par de entidades financieras y queremos saber por qué se las eligió, cuáles son las comisiones y a partir de ahí saber cuál será el futuro económico y financiero de la provincia más allá de la crisis actual”.

Eliceche confirmó que en paralelo, Manuel Pagliaroni (presidente del bloque Cambiemos) solicitó la presencia del ministro de Economía (Oscar Antonena) en el recinto de sesiones legislativas; para lo que se espera que primero se reciban las respuestas solicitadas y luego se haga presente el titular del área de Economía.

Cuando se le preguntó sobre el nuevo pedido de actualización salarial del gobernador Mariano Arcioni y la planta política, respondió que “en medio de esta crisis ese proyecto no tiene ningún tipo de explicación, con los trabajadores del Estado sin cobrar y muchos sectores de paro, a lo que se suma la crisis política. No entiendo por qué no se retiró este proyecto y desde nuestro bloque no lo vamos a acompañar desde ningún punto de vista”.

Frente al pago solamente a los trabajadores del Poder Legislativo indicó que “fue un manotazo de ahogado que tomó el gobernador como los que se producen día a día, pero lo hizo para abrir las sesiones ordinarias y mostrar a nivel nacional que en esta provincia las cosas caminan y que hay un mensaje inaugural. Aunque eso profundizó la crisis de los trabajadores que no cobraron y siguen esperando percibir sus salarios”.

Finalmente, Eliceche señaló que “indudablemente nos están poniendo día tras día en una situación mucho peor que la actual, con muchos sectores del Estado sin funcionar y con cortes de ruta de los trabajadores estatales; esperábamos un par de anuncios en el discurso nacional que marcaran un nuevo rumbo pero eso no sucedió”.

