Eliceche: “A futuro van a ser peores las consecuencias de Arcioni que el Coronavirus”

“Es muy importante que la Legislatura funcione porque si no tenemos un gobierno de facto con un gobernador que se maneja solo, sin controles y oposición, llevando adelante una gestión que deja mucho que desear más allá de la pandemia que esperamos no se extienda en la provincia de Chubut. A futuro van a ser peores las consecuencias de Arcioni que el Coronavirus”, aseveró Eliceche al tiempo que reclamó el reinicio de las sesiones con vistas al próximo 6 de mayo.

El diputado del Frente de Todos puso el acento en que Vemos que el gobernador se siente muy cómodo incumpliendo con las Constitución, paralizando el Poder Legislativo y Judicial; y aprovechando esta pandemia viene gobernador a través de los DNU, algunos entendemos que criteriosos pero muchos otros son excesivos y hasta los hemos judicializado”.

Eliceche indicó que “Nosotros pretendemos trabajar y legislar como lo han efectuado otras provincias, como en el caso de Corrientes o La Pampa, pero para eso es necesario que el gobernador cumpla con los salarios de los trabajadores estatales y legislativos para que podamos poner en marcha la Legislatura”.

Sesión para el 6 de mayo

Apunta a retomar el ritmo legislativo, el diputado opositor adelantó que “Buscaremos ahora sesionar el próximo 6 de mayo, pero somos respetuosos de los reclamos de los trabajadores que padecen dos meses de atrasos en el cobro de sus salarios; hoy el último día de abril y no han cobrado el mes de marzo, también para ellos se hace insostenible la situación”.

Eliceche mostró preocupación por “la situación política, económica y financiera de la provincia, mientras vemos que a mes a mes todo empeora y no hay alternativas para superar la crisis; inclusive el gobernador sigue pagando las cláusulas gatillo por la inflación y la masa salarial se sigue agrandando, mientras los recursos son menores y la baja del precio petróleo reduce las regalías”.

Mientras que finalmente, resaltó que “No hay que ser ningún genio para darse cuenta que si Nación tomó el camino de renegociación de la deuda, Chubut debiera haber iniciado hace tiempo el mismo proceso; porque en la provincia tenemos una problemática financiera desde agosto pero mes a mes escuchamos al ministro de Economía decir que Chubut honra sus deudas y esta bien que lo haga con los bonistas extranjeros pero no le paga a los trabajadores o con los proveedores”.

