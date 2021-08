Elias Barakhian: lo que hay detrás de uno de los influencers de la ciudad

Elias Barakhian es un estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), redactor en medios de nuestra ciudad, y columnista del programa Alta Voz que se transmite por la TV Pública. Cuenta con casi 5.000 seguidores en twitter, y cada publicación que crea tiene una gran repercusión. Podría ser denominado un «influencer» de nuestra ciudad, aunque él no se presenta de esa manera.

«No me gusta atribuirmelo a mi mismo. Si la gente me lo dice, espectacular, muchas gracias. Me parece algo positivo, y que lleva su responsabilidad con respecto a lo que yo comunique» dijo Elías. En relación a ésto agregó que es conciente que muchas de las opiniones que puede llegar a exponer, por ejemplo, en su twitter, pueden generar una influencia en las personas, «Por eso sé que tengo que tener cierta responsabilidad en lo que comunico» manifestó.

Desde joven le llamaba la atención el mundo del periodísmo, sobre todo el deportivo. Comentó que lo primero que hacía al momento de llegar del colegio era leer el diario, y que ahí fue donde comenzó a incorporar ciertos conocimientos que le ayudarían al día de hoy en su trabajo, «Cuando me tocó escribir notas, tenía cierto lenguaje incorporado, y me ayudo mucho a la hora de escribir notas para la Universidad, y después cuando me incorporé al portal de noticias», dijo. Además expresó un enorme agradecimiento dedicado a su «yo del pasado» por haberse dedicado a leer día y noche el diario y haber incorporando ese idioma de forma progresiva.

Respecto a su incorporación al programa Alta Voz de la TV Pública, cuenta que al momento de recibir el mensaje de uno de los productores del programa, no podía creerlo pero finalmente se llevo a cabo, y comenta que el primer programa fue muy complicado, «decis «no me la quiero mandar», y de los nervios casi ni lo disfrute. Hoy en día ya más asentado, más acostumbrado, y disfrutando cada uno de los programas», expresó. Para él es un espacio muy valioso en donde le dan una oportunidad a los jovenes de diferentes lugares del país para poder difundir lo que pasa en cada una de sus regiones.

Además, conduce un podcast denominado «Es De Comodorense», en donde expone y analiza diferentes características que nos representan a los habitantes de la ciudad, «en mi sección trato de siempre hablar de lo que nos pasa, pensar en el comodorense promedio, pensar en nosotros, en los jóvenes, en la gente mayor, pensar en cada conflicto, cada particularidad, para poder hablar de eso, muchas veces con invitados» expuso Elías. Comentó que lo encontró como todo un desafío, y que es un formato totalmente nuevo en Comodoro, muy bueno, que da muchísimas posibilidades para hablar de cualquier tema, pero destaca que no está muy explotado todavía en nuestra ciudad.

Sus objetivos a futuro son expandirse en el ámbito de la escritura y lo audiovisual, pero a su vez admite no poder proyectar a futuro ya que sabe que «puede irse por las ramas en cualquier momento, y terminar en otra cosa», pero afirma que estará dentro del ámbito del periodismo y la comunicación sin duda.