Elevan causa a juicio por abuso sexual

El juez penal Fabio Monti autorizó la elevación a juicio de una causa en la que un hombre está imputado por el delito de abuso sexual. La audiencia preliminar se realizó durante la mañana del jueves 16 de noviembre de 2022 en el tercer piso del edificio de tribunales de Trelew.

La representante del Ministerio Público Fiscal, Verónica Fabbris expuso que los dos hechos investigados habrían ocurrido en noviembre del año 2019, y el delito imputado es abuso sexual simple, dos hechos en concurso real y en calidad de autor.

El primer hecho atribuido al acusado ocurrió en noviembre de 2019, en el Gimnasio Municipal N° 3 de esta ciudad, lugar donde se desempeñaba laboralmente el imputado y donde la víctima, de 12 años de edad al momento de los hechos, asistía a clases de hockey. Ese día, la niña se encontraba entrenando cuando la bocha se le fue a la cocina, lugar donde se encontraba el sujeto acusado. Ella ingresó para buscarla y en ese momento el sujeto la abusó. Fue así que la niña salió corriendo de la cocina y le contó a su profesora, pero le pidió que no diga nada.

El segundo hecho atribuido ocurrió a los dos días del primero, también el mismo lugar. En esas circunstancias, la niña se encontraba entrenando y fue a la cocina a buscar agua; ingresó y en el interior de la misma estaba el imputado, quien la tomó por sorpresa y volvió a abusarla.

La víctima se fue corriendo a su casa. Al llegar le contó parte de lo sucedido a su mamá porque tenía mucho miedo de relatar todo el hecho tal cual ocurrió.

Sobreseimiento

A su turno el defensor particular del acusado, Matías Cimadevilla, postuló el sobreseimiento de su representado en base a la orfandad probatoria de la causa, haciendo hincapié en lo ambiguo del relato testimonial de una amiga de la víctima al momento de relatar el primer hecho, y respecto del segundo hecho no pudo ofrecerse prueba contundente tampoco. Agregó que, en cuanto al relato de la víctima, también lo describió como contradictorio sin que sea sustentado con pruebas periciales. Concluyó que no hay elementos suficientes para que la causa sea elevada a juicio.

Finalmente, el magistrado resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento fundamentando su decisión en que es durante el juicio donde debe analizarse la producción de la prueba. Entendió también que hay elementos para que la causa sea elevada a juicio y por ello declaró admisible la acusación pública presentada por el Ministerio Publico Fiscal y autorizó la apertura de juicio por el hecho de la acusación, encuadrado en la figura de abuso sexual simple, dos hechos en concurso real y en calidad de autor.

Asimismo, resolvió mantener la prohibición de acercamiento oportunamente dispuesta, hasta la audiencia de debate oral.