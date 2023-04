Elevan a juicio la causa por daños e incendios en el Diario El Chubut

Se trata de la investigación por los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2021 y que tuvieron como epicentro las instalaciones de dicho medio en Trelew.

El juez penal Gustavo Castro resolvió elevar a juicio oral y público una causa por daños e incendios en la que se encuentran imputadas cuatro personas, por los hechos ocurridos el 20 de diciembre del año 2021 en el edificio del Diario El Chubut.

El magistrado rechazó el pedido de sobreseimiento efectuado por la defensa pública en representación de los imputados Víctor Emanuel Cotut, Jonathan Andrés Luna Almada, Walter Eduardo Medina y Marcos Antonio Willipan, al tiempo que autorizó la elevación a juicio de la causa contra los acusados, en carácter de coautores, por los delitos de daño y de incendio, ambos en concurso real, en los términos de los arts. 183, 186 inc. 1 y 55 del Código Penal.

De esta manera, el magistrado hizo lugar al pedido de la fiscalía, aunque bajo una acusación parcial, modificando la calificación legal propuesta por la acusación.

Rechazo al sobreseimiento

Castro explicó que “nos encontramos en la etapa intermedia del procedimiento penal, etapa procesal apta para analizar las evidencias recogidas durante la investigación del Ministerio Público Fiscal y verificar si existe una “causa probable” que justifique la elevación de la misma a juicio”.

En ese contexto y desde el punto de vista de las normas jurídicas, “el dictado del sobreseimiento demanda que el juez tenga certeza negativa y las causales previstas son que medie una causal extintiva del ejercicio de la acción penal u otra de carácter perentorio; que el hecho investigado no se cometió o no encuadra en una figura penal; que el delito no ha sido cometido por el imputado o media una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o excusa absolutoria”.

En cuanto al caso puntual, el juez Gustavo Castro indica que “de acuerdo a las evidencias recogidas por el Ministerio Publico Fiscal permiten afirmar la existencia de los hechos, la presencia de los imputados en el lugar, estas dos circunstancias no controvertidas, por lo que no existe certeza negativa acerca de los extremos invocados” y entiende que “sólo una diversa interpretación de las evidencias reunidas que corresponderá al tribunal de juicio inclinarse, luego de transcurrido el debate, por una u otra teoría del caso”.

Tras analizar los planteos de las partes, tanto la acusación fiscal como la pretensión de la defensa pública, concluye que “no existe certeza negativa que justifique el dictado de sobreseimiento solicitado” por la Dra. Romina Rowlands, Defensora Pública Penal.

Cambio de calificación

Castro sostuvo, en cuanto a la calificación jurídica de los hechos imputados a las cuatro personas, que confirmó parcialmente lo planteado por la Fiscalía, pues tal como señalara en la audiencia la representante de la Defensa Pública, “no se da el supuesto del inc. 4 del Código Penal, pues efectivamente no se pudo acreditar que haya existido un peligro de muerte para alguna de las personas que se encontraban trabajando a esa hora en el Diario”.

Los hechos

De acuerdo a la acusación, la causa se vincula con los hechos ocurridos el día 20 de diciembre del año 2021 “cuando minutos después de las 20 hs. un grupo numeroso de personas se hizo presente en las instalaciones del Diario “El Chubut”, sito en Av. 9 de Julio 329 de Trelew; todo ello en el marco de las manifestaciones que se realizaban en distintas ciudades de la provincia en rechazo a la aprobación por parte de la Legislatura de Chubut de la ley de zonificación minera en la provincia.

Según el relato de la fiscalía, en momentos que estaban los manifestantes enfrente del referido medio gráfico, un grupo de aproximadamente 15 personas, entre los que se encontraban los imputados, se separaron de quienes se manifestaban pacíficamente y junto a más personas que no han podido ser identificadas, decidieron separarse dejar la proclama que se venía llevando a cabo para atacar y embestir las instalaciones del Diario Chubut. Mediante la utilización de piedras rompieron casi la totalidad de los vidrios de planta baja y con aerosoles realizaron pintadas en los muros de la fachada. Inmediatamente después de esto, ingresaron al diario e iniciaron un foco ígneo que rápidamente se propagó hacia las oficinas que estaban ubicadas allí.