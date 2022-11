Elevan a juicio causa por tenencia de material de abuso sexual infantil

Ayer se llevó a cabo una audiencia en el tercer piso del edificio de tribunales de Trelew en la que la jueza María Tolomei elevó a juicio oral una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil.

Según la acusación del ministerio público fiscal representado por el fiscal general Fernando Rivarola y la procuradora fiscal Eugenia Domínguez los hechos ocurrieron el 2 y 3 de abril de 2021, cuando el imputado utilizando su correo electrónico personal, a cuya cuenta tiene asociado la línea telefónica a su nombre y utilizando un servicio de internet en el domicilio donde su pareja es titular de un comercio en Trelew y por otro proveedor de servicios de internet en el domicilio del acusado , procedió a reenviarse a esa misma casilla de correo electrónico, archivos de video en los que se observa material de abuso sexual infantil (MASI).

El teléfono móvil tenía vinculada la cuenta de correo electrónico del imputado, desde la cual se registró el tráfico de MASI contenido en el reporte que dio origen al caso. Además, durante el allanamiento en el domicilio particular del acusado se encontró una computadora portátil vinculada la cuenta de correo del imputado y además tenía instalada una aplicación denominada TOR que suele ser utilizada que suele ser utilizada para poder acceder al material sobre abuso sexual infantil garantizando el anonimato de los usuarios.

Planteo de la defensa

La defensa representada por el abogado particular Fabián Gabalachis había solicitado una pericia técnica sobre el teléfono celular secuestrado a su representado, pero adelantó que no fue posible por recomendación del cuerpo de peritos técnicos de la fiscalía. El defensor había planteado que esa prueba ubicaría a su representado en mejor posición en cuanto al delito imputado. Agregó que para que esa pericia pudiera ser practicada era necesario una orden judicial para que la prestadora del servicio de telefonía móvil restablezca la línea telefónica que fue bloqueada. Así dejó planteado ese requerimiento ya que de esa manera se podrá demostrar que la conducta de su representado no tuvo dolo alguno sino más bien negligencia.

Delito imputado

El delito imputado por la fiscalía es tenencia de toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explicitas, con fines predominantemente sexuales, agravado por tratarse de víctimas menores de 13 años, en carácter de autor.

Finalmente, la magistrada resolvió declarar admisible la acusación pública presentada por el Ministerio Publico Fiscal respecto del imputado y autorizó la apertura de juicio por el hecho de la acusación fiscal y autorizó la apertura de juicio por el hecho de la acusación fiscal.