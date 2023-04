Elecciones en Chubut y la incógnita de la fecha

El gobernador Mariano Arcioni se refirió al clima político que vive la provincia donde aún no hay fecha de adelantamiento y todo parece indicar que en Chubut se votaría con las nacionales.

«Mucho se viene diciendo en cuanto a todo, que nos cambian la fecha y yo sigo sosteniendo la postura de las generales, pero no la sostengo por un capricho, sino que la sostengo por lo que he dicho siempre, es una fecha que va a través de los consensos políticos de los referentes, me refiero a los presidentes de los partidos políticos tantos oficialistas como opositores que todos son coincidentes en ir con las generales de Nación.

Agregando además que primeramente los actores principales, Luque y Sastre deben ponerse de acuerdo.

«Lo que sí hay que hacer, es una mesa mucho más amplia para poder consensuar y ver cuál es la fecha pero sí lo cierto hoy vamos con las generales. Primero tenemos que ponernos de acuerdo para ver quién va a ser la fórmula, sí Sastre-Luque Luque-Sastre».

«Estamos todos coincidentes en que tenemos que trabajar todos juntos, eso no es ninguna duda, sí primero tenemos que saber cómo será y/o cómo se va a decidir la fórmula», cerró.