Elecciones en Brasil: “Hay una derechización del electorado desde el 2018”

Ximena Simpson, doctora en Ciencias Políticas, relató a LU4 que “Ayer había un clima de derrota y frustración, aunque Lula ganó las elecciones y ahora habrá una segunda vuelta; pero lo novedoso es que las encuestas no supieron detectar el crecimiento del voto hacia Bolsonaro y proyectando un margen mucho menor a lo que se esperaba”.

Para la docente e investigadora universitaria de la UNSAM , “Hay una tendencia, que viene desde el 2018 y arrancó en el 2013, de derechización del electorado y que fue subestimado por el electorado; lo que también se en la conformación de los órganos parlamentarios”.

Simpsom remarcó que “Se creyó que el voto vergüenza era del lulismo y que eso le deba más chance de victoria en el primer turno, cometiéndose el error de no comprender el comportamiento del elector del bolsonarismo. También pudo haber demora en el relevamiento de las encuestas y también deben considerarse los votos de los indecisos que parecen haber ido masivamente hacia Bolsonaro”.

Previendo lo que puede suceder en la segunda vuelta, expresó que “Los sectores del PT no deben subestimar al bolsonarismo y no cantar victoria antes de tiempo con vistas a la segunda vuelta del 30 de octubre, pero básicamente tiene que ser proactivo y programático, presentando una agenda de gobierno que se base centralmente en la economía; porque Bolsonaro viene teniendo resultados en la economía y eso le da grandes chances”.

https://lapostacomodorense.com.ar/wp-content/uploads/2022/10/XIMENA-SIMPSOM-BRASIL-2.mp3