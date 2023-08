Elecciones 2023: empezó el escrutinio definitivo en Legislatura

Se inició este martes 1 de agosto en la Legislatura de Chubut el escrutinio final de las elecciones provinciales realizadas el pasado domingo 30 de julio de 2023 en toda la provincia.

La doctora Camila Banfi Saavedra, presidenta del Tribunal Electoral Provincial dio formal inicio al escrutinio definitivo ante el resto de los integrantes del TEP, funcionarios de la Secretaría Electoral y fiscales de los diferentes partidos y alianzas transitorias reunidos en el recinto legislativo. En ese acto informó que el proceso se iniciará con las urnas de las localidades de Gaiman, Dolavon y 28 de Julio, para continuar desde el martes en doble turno con el procedimiento establecido en las demás urnas correspondientes a las distintas ciudades de Chubut.

En total se escrutarán 1.448 urnas, de las cuales 1.416 corresponden al padrón general, a las que se suman 25 urnas de extranjeros y 7 urnas que fueron desplegadas en igual cantidad de centros de detención.

El trabajo se dispuso en cinco mesas, una de las cuales es encabezada por la titular del TEP, otra por el Procurador General, Dr. Jorge Miquelarena y las restantes por la Dra. Amorina Testino, Jueza Civil y Comercial de Rawson; el Diputado Provincial Carlos Tomás Eliceche y la Dra. Adriana Villani, secretaria del TEP.

Inicio del trabajo

Previo al inicio del escrutinio, la presidenta del TEP indicó que “tenemos previsto iniciar ahora luego de las 48 horas posteriores al escrutinio provisorio que indica la norma y para ello hemos conformado cinco mesas con los integrantes del Tribunal Electoral Provincial y vamos a proceder a dar comienzo al escrutinio definitivo”.

“Hoy vamos a empezar con las urnas de Dolavon, 28 de Julio y Gaiman. A partir de mañana a las 10, continuaríamos con el resto de las urnas, la idea es hacer bloques de mañana y tarde hasta el viernes, para concertar el control y escrutinio definitivo” sostuvo la titular del TEP.

Organización

También contó que en lo previo se realizaron distintas reuniones entre los integrantes del TEP y la secretaría electoral “para poder disponer esta organización, para ver como vamos a ir abriendo cada una de las urnas, en qué tiempos de acuerdo a las reglas del escrutinio, como se va a ir control y lo que se va abrir si es necesario, algo que es muy importante por el control de los fiscales”.

Logística concretada

Banfi Saavedra aseguró que desde el TEP se encontraban satisfechos por la logística concretada, tanto en la previa de la elección como en el repliegue de urnas. “Nosotros mantuvimos reuniones con Gendarmería y el Correo, el tema logístico salió muy bien y las demoras que se dieron nosotros ya explicamos porque ocurrieron”.

En ese sentido explicó que “tuvimos urnas de Camarones que no se pudieron cargar digitalmente y las tuvieron que traer de manera física, y tuvimos algunas eventualidades de Comodoro por la situación climática que son cosas que no se pueden prever ni son algo vinculado a la logística, ya que tuvimos que hacerle frente al proceso electoral con una tormenta muy importante, con cortes de energía en algunas escuelas, por ejemplo, así que el análisis es altamente positivo”.

“Luego del escrutinio definitivo nos gustaría contar como se hizo ese trabajo, porque escuchamos críticas de algunos que desconocen cómo es el proceso. Tenemos una votación tradicional, a veces en nuestro interior con pueblos sin conectividad, incluso a veces sin electricidad, entonces me parece que sería sano hacer el análisis con esta lógica, con esta adversidad y desde ese punto de vista estamos muy satisfechos”.