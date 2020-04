El vuelo que llevó a los bioquímicos del Malbrán fundamental para un joven comodorense

El agregado extra del viaje, que todavía lo hizo más importante, lo proporcionó hoy el intendente Juan Pablo Luque cuando, en diálogo con La Posta Comodorense dio a conocer la historia colateral luego de la central.

“El avión cuando volvía a Buenos Aires pudo llevar a un chico que tuvo un desprendimiento de retina muy grave con riesgo de perder el ojo y justamente ayer pudo aprovechar el vuelo para ser operado de urgencia. El viaje salió redondo”, indicó.

El intendente también valoró el aporte de cada uno de los comodorenses para que se habilite el equipo de PCR para realizar testeos en posibles casos de coronavirus. “Emocionan estas cosas porque hay mucha gente que está pensando lo mismo. Que sabe que estamos viviendo situaciones difíciles y atípicas y cuando hay personas que entienden que de esta situación salimos todos juntos y, como dijo el presidente Alberto Fernández, tratando de ganar un poco menos, se logra. En Comodoro tenemos empresas Vientos del Sur y SGA que pusieron su avión para que llegaran los técnicos del Malbran”, detalló.

“Esto se hizo con el esfuerzo de PAE que nos ayudó a comprar el equipo de PCR. Ayer ya volvieron a buenos aires y el avión volvió a Comodoro con un dato muy importante. Ahora el equipo de PCR quedó a disposición del Hospital Regional para que Comodoro dentro de poco realice testeos como en todas partes del país.

Circular sin terminación de DNI

El intendente Juan Pablo Luque se reunió con fuerzas de seguridad para optimizar los ingresos a la ciudad. Se elaborará un mecanismo nuevo de vigilancia. Aseguró que en Comodoro no rige la normativa de Provincia de circular dependiendo la terminación del DNI.

Las tareas en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia no se detienen. Una vez que se realizaron todas las medidas para que se deje optimizado el equipo de PCR destinado a hacer testeos de posibles casos de coronavirus, los funcionarios realizaron donaciones de alimentos para los sectores que más lo necesitan. Pero el trabajo no termina allí porque ayer el intendente Juan Pablo Luque se reunión con los jefes de las fuerzas de seguridad para optimizar el ingreso a Comodoro.

“Nadie ingresará sin que pase por nuestro control. Esto no implica que los ciudadanos que viven en Comodoro pero que se encuentren en otro lugar no lo puedan hacer. Obviamente vamos a elaborar un mecanismo nuevo para tenerlos constantemente en vigilancia para que no rompan la cuarentena contra el virus”, aseveró el jefe comunal.

En diálogo con La Posta Comodorense, el intendente aseguró que Comodoro no rige la normativa provincial de circular dependiendo la terminación del DNI. “Quedamos claros que en Comodoro no se va a pedir el DNI par o impar para circular o comprar. Eso implica un doble compromiso porque se confía mucho en el comportamiento de la ciudad”, destacó.

Este fue un nuevo contrapunto con el Gobierno provincial teniendo en cuenta que no es la primera vez que desde Fontana 50 quieren imponer reglas para Comodoro. Sin embargo, Luque subrayó que no son tiempos de derrochar recursos ni de discutir. Es decir son tiempos de trabajo mancomunados. “Hable con (el gobernador Mariano) Arcioni el miércoles y me expresa permanente la posibilidad de trabajar en conjunto. A veces surgen cuestiones en el medio cruzadas tienen que ver con la falta de experiencia que tenemos todos con respecto a estas situaciones. Que se tienen que usar con sentido común. Comodoro y Rada Tilly hemos venido aportando recursos económicos importantes para los hospitales públicos para que el Ministerio de la Salud pueda usarlos en otra parte de la provincia. A veces no es necesario discutir innecesariamente”, aseveró.

