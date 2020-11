El voluntariado y el orgullo de la educación pública en tres historias

Cristina, Axel y Ariana trabajaron de lunes a lunes en las recorridas por los barrios. Cristina es estudiante de Enfermería en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, tiene 5 hijos, con 47 años conoció de adulta la Universidad y hoy por hoy se enfrenta a una experiencia tan única como agotadora.

«Trabaje de lunes a lunes, nos trasladaba la Secretaría de la Salud, a las 8 de la mañana ya estabamos trabajando hasta las 17 horas, pero fue un placer. Soy una mujer de 47 años, estoy casada, tengo 5 hijos, tengo una familia bendecida que me acompaña y me ayudan, hasta mi hija de 12 años estoy en esta carrera gracias a ellos», dijo.

Para Cristina el aprendizaje de la experiencia no tiene comparación. «No tenemos esta experiencia con la teoría, no hay otra forma de aprender esto, no sé si tendré otra oportunidad en la vida, pero esta oportunidad que me dio la Facultad es impresionante, desde el día 1 a hoy no nos hemos contagiado, nos hemos cuidado entre nosotros.»

Axel Pinilla, es estudiante de Medicina de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, llegó al voluntariado a través de la Facultad. Tiene 23 años y no dudó en sumarse a la convocatoria, hoy agradece a su familia que pudo dejar sus miedos de lado para que él viva la experiencia.

«Mi familia por ahí tenía un poco de miedo como toda la comunidad en general pero no dudaron en mis capacidades y mi responsabilidad para cuidarme, confiaron en mí. Hay compañeros que pueden tener todavía temores a animarse muchos por cuidar a su fammilia, pero tenemos todas las medidas de protección necesarias para trabajar, desde el 1 de octubre estoy trabajando y no tengo ningún compañero contagiado», apuntó orgulloso.

Sobre la tarea diaria dijo: «uno charla con el paciente, te informas sobre los síntomas, lo acompañas en cada etapa de la jornada, conteniendolo, que no sienta miedo sino tranquilidad».

Para Axel, el camino es el de la educación pública. «Creo que la educación pública es un derecho social que tiene que ser garantizado y hay que confiar en la educación pública es lo único que nos va a salvar, siempre habrá gente que va a seguir criticando pero tenemos que quedarnos con la gente que vino y nos agradeció de corazón».

Ariana Posodante, es también estudiante de Medicina de la UNPSJB y rescata todo lo aprendido en la Facultad y cómo los profesores también se preocuparon por prepararlos para este desafío tan especial como fundamental, que fue participar en el Plan Detectar

“El voluntariado empezó apenas empezó la cuarentena en marzo, nosotros colaboramos primero en el call center, para contestar preguntas y dudas, ya con los contagios empezamos a trabajar ya con el Plan Detectar y pasamos a trabajar cara a cara con cada una de las personas”.

«Aprendí sobre la comunicación con el paciente, no es lo mismo decirle a una mamá que tiene un bebé preocupada por ese bebé que un adolescente, uno se tiene que poner en cada situación, manejar un vocabulario que sea comprensible y demás», señaló.

Ariana, como Axel y Cristina, saben que participaron de una experiencia única. «Esto no lo esperaba nadie pero acá estamos, y lo que más orgullosos nos pone es que, con este aporte, pudimos devolverle a la comunidad todo lo que nos da, desde hace años, cuando elegimos estas carreras, que solo podriamos cursar gracias a la Educación pública, libre y gratuita, que nos brinda nuestra Universidad», concluyó.