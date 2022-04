El viernes se conoce la condena a Gómez por el femicidio de Yanina Montes Castro

Hoy a la mañana se concretó, en los tribunales penales del barrio Roca, la audiencia de imposición de pena en el juicio por el femicidio de Yanina Montes Castro, que tiene a Luis Gómez como responsable.

La fiscal teniendo en cuenta las pautas mensurativas de la pena solicitó la prisión perpetua para Gómez. La querella, por su parte, coincidió con el pedido de fiscalía; en tanto que la defensa planteó la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua y del no acceso a la libertad condicional.

Finalmente, el tribunal pasó a deliberar sobre las cuestiones planteadas y este viernes, a las 12, dará a conocer su veredicto.

El tribunal de debate fue presidido por Alejandro Soñis e integrado por Daniela Arcuri y Jorge Odorisio; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Verona Dagotto, fiscal general; y la querella por Olga Figueroa. La defensa de Gómez fue ejercida por Lilian Borquez, defensora oficial del mismo.

La fiscal se refirió en un primer momento al Registro de Antecedentes penales de Gómez, que no presenta antecedentes. Gómez, recordó, fue condenado como autor de “homicidio agravado por el vínculo, cometido con ensañamiento y perpetrado por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género (femicidio)”. La pena establecida para el delito es única, de prisión perpetua, no admite ni mínimos, ni máximos. Solicitando la prisión perpetua para Luis Eduardo Gómez por el hecho acaecido el pasado 29 de agosto de 2020, en perjuicio de Yanina Montes Castro.

La querella habiendo sido declarado responsable Luis Gómez de homicidio triplemente agravado se lo condena a prisión perpetua.

La defensa planteó “la inconstitucionalidad de los art. 13 y 14 de Código Penal y de los referidos a la Libertad Condicional, de la Ley de Ejecución Penal. Si bien ya a Corte ha establecido que la prisión perpetua no es inconstitucional, la misma no lo es en cuanto respete ciertos requisitos”. Si no resulta una pena cruel, inhumana y degradante, argumentó la defensora. En el caso de la privación de acceder a la Libertad condicional, “claramente se puede entender como una pena de muerte encubierta”.

El femicidio de Yanina Montes Castro:

El hecho ventilado en juicio comienza con una relación de pareja mantenida entre la víctima y el imputado Gómez, relación signada por agresiones físicas y psicológicas de éste hacia ella. El 29 de agosto de 2020, pasadas las 3.30 hs. aproximadamente, se encontraban ambos dentro del departamento del inquilinato de la calle Diaguitas, del barrio José Fuchs, momento en que Gómez toma un arma blanca y con claras intenciones de darle muerte asesta 86 puñaladas a Montes Castro, causando con su accionar el deceso de ésta por múltiples heridas con arma blanca, causándole un dolor y sufrimiento innecesario para lograr su muerte. Calificando jurídicamente el mismo como “homicidio agravado por el vínculo, cometido con ensañamiento y perpetrado por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género (femicidio)” en calidad de “autor” para Gómez.