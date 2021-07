El viento habría causado la muerte de peces en Sarmiento

Sandra Kruger, secretaria de Ambiente de Sarmiento, expresó a LU4 que los peces que aparecieron muertos en el lago podrían haber sido producto de las fuertes ráfagas de viento.

“Desde que hallamos todos estos peces muertos comenzamos a averiguar cuál podía ser el origen y la mayoría nos responde que pudo haber sido la causante junto al bajo nivel del lago; eso hizo que los peces que viven en los primeros tres metros del cuerpo de agua hayan muerto en la orilla, no así los peces que viven en las zonas más profundas”, indicó.

Luego explicó que “Esto ha sucedido en otros lagos de la provincia a consecuencia del viento, cambios de temperatura y oxigenación del agua. No obstante, enviamos a analizar muestras para terminar de despejar las dudas”.

Kruger enfatizó que “Por suerte los parámetros en nuestros lagos han dado bien, sin elementos de contaminación. El hallazgo se dio en la zona donde azota el viento y no en el resto del lago”.