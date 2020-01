El vicegobernador también se expresó en contra de la minería

El gobernador Mariano Arcioni se va quedando solo en su gobierno para imponer la minería en la provincia del Chubut, ya sea modificando la ley 5001, como reconoció en Esquel el secretario general, Carlos Relly, o zonificando la zona de explotación, como sugirió el mandatario cuando tuvo que salir a explicar y desmentir lo dicho por su funcionario de confianza.

El vicegobernador Ricardo Sastre se sumó hoy a las manifestaciones públicas, en contra de abrir la actividad minera, que ya habían hecho los diputados provinciales de Chubut al Frente, Leila Lloyd Jones, Angel Chiquichano y José Giménez, y su hermano, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre.

El presidente de la Legislatura, primero tomó distancia de la manifestación “antiminera” que el viernes se realizó frente a su casa. “Por cómo me manejo, bajé y los atendí, los hice pasar para poder dialogar. Podemos coincidir en el reclamo, pero no comparto la forma, y una marcha en la vivienda donde están mis hijos, no es el camino #Chubut “, afirmó por twitter.

De inmediato, para que no queden dudas, aseguró por la red social estar convencido de que “saldremos adelante en un camino que nos encuentre a todos unidos en un mismo objetivo y No enfrentados por las diferencias. El PUEBLO de Chubut se ha expresado en contra del desarrollo minero y comprendo que #NoEsNo. “.

Finalmente advirtió que “en la clase dirigencial debe haber una fuerte autocrítica. #Chubut tiene otras alternativas de desarrollo que pueden llevarse adelante con responsabilidad y eficiencia, sin poner en riesgo el agua, y nuestro medio ambiente! “