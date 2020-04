El uso de barbijos será obligatorio en Comodoro Rivadavia

El uso obligatorio de barbijos o tapaboca en Comodoro Rivadavia será aprobado hoy por el Concejo Deliberante, que realizará una sesión presencial en la que también se tratarán otros temas, entre ellos la ampliación del presupuesto municipal.

El tratamiento de la ordenanza que establece el uso de barbijos de manera obligatoria fue confirmado ayer a La Posta Comodorense Radio, tanto por el concejal del Frente de Todos, Marcos Panquilto como por la titular del bloque de Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero.

“Estuvimos trabajando en comisión y buscaremos que mañana se apruebe la ordenanza para que se haga obligatorio el uso del tapaboca, después vamos a esperar la promulgación del Ejecutivo e inmediatamente se hará obligatorio su uso en la ciudad”, explicó Panquilto.

El concejal reveló que “Habrá multas que van desde los 12.500 pesos hasta los 125.000 pesos para aquellos infractores que sean encontrados sin el tapaboca correspondiente”.

Ampliación presupuestaria

La ampliación presupuestaria fue explicada el lunes por el secretario municipal de Finanzas, Germán Issa Pfister, quien indicó a los concejales que la aplicación de esta ampliación “se centra en tres grandes puntos: garantizar una serie de obras públicas que totalizan 130 millones de pesos, garantizar los contratos que tiene firmados el municipio y garantizar fondos para la emergencia”.

Teniendo en cuenta la situación actual, Issa Pfister manifestó que es necesario “ser muy cauto a la hora de ejecutar el presupuesto, definir las prioridades y rever cuales son las cosas que el Municipio no puede dejar de llevar adelante”. Además vaticinó que “debido a la situación que estamos atravesando, seguramente va a ser la única ampliación de rentas generales en el año”.

Buffa adelantó tensiones

El concejal de Juntos por el Cambio Tomás Buffa cuestionó ayer la ampliación y también cuestionó que a su bloque no se le permitiera emitir despachos de minoría sobre este tema y sobre el presupuesto del ENCOTUR, como tampoco tratar el proyecto que estipulaba un ajuste económico solidario a la planta política.

“Mientras observamos que todos los sectores de nuestra ciudad sufren las consecuencias del párate económico, en el sector público ni siquiera se permite que tratemos el proyecto que denominamos “ Ajuste económico solidario de los cargos políticos. No permitir el debate, no permitir un despacho, no permitir que entre al recinto y debatirlo públicamente, creo que no es la salida”, afirmó.

Uno de los momentos más álgidos que vivió el concejo en la semana, se radicó por la diferencia de interpretación con la que el bloque oficialista en el Concejo Deliberante, pretende aprobar el presupuesto para el flamante ENCOTUR. El presupuesto que se busca aprobar es de $21.745.000 millones de pesos, tres millones de pesos más de lo que indica el artículo 12 de la ordenanza por la cual se creó el organismo.

Para el edil de Juntos por el Cambio, esos tres millones podrían ser asignados a “La reparación de la caldera del Hospital Regional, donde funciona una sola caldera, con la cual deberán enfrentar el invierno y la pandemia”.

Para finalizar Buffa enfatizó “Sería conveniente también que los fondos que se le asignen al ENCOTUR se considere una ayuda económica al sector del turismo que está duramente golpeado y lo necesitamos fuerte cuando se pueda reactivar la oferta turística”