El Tribunal Superior de Brasil anuló el juicio contra Darthes

– La actriz argentina Thelma Fardín informó que el Tribunal Superior de Brasil anuló en la noche del martes un juicio en curso contra el actor Juan Darthés, acusado de violarla en Nicaragua cuando era menor de edad, por considerar que el caso no era de jurisdicción federal.

«Hoy un tribunal superior de Brasil decidió volver a cero el juicio que ya estaba prácticamente sobre el final contra Juan Darthés», informó la actriz en un vídeo publicado en las redes sociales este miércoles.

Fardín denunció hace casi tres años que Darthés, nombre artístico de Juan Rafael Pacífico Dabul, la había violado en 2009 durante una gira en Nicaragua del elenco de la serie infantil Patito Feo, cuando ella tenía 16 años.

La artista cuestionó la decisión de la justicia brasileña al señalar que fue «un juicio que costó muchísimo llevar adelante y que se suspendió no por irregularidades, sino porque dice que no está bien la jurisdicción y que no se puede juzgar ahí».

La actriz, que en diciembre de 2018 denunció públicamente al actor acompañada del colectivo Actrices Argentinas, repudió el «montón de tecnicismos, insoportables e injustos» al que fue sometida como víctima.

«Viajé a Nicaragua y allí dijeron que había que juzgarlo pero este tipo se fugó a Brasil; Brasil decidió que tenía jurisdicción para juzgarlo, después de que la justicia me escuchara a mí y a un montón de testigos; esto significa un nivel de revictimización violento», definió.

HASTA LA CORTE

Fardín informó que recurrirá a la Corte Suprema, «que ya tiene antecedentes en los que dice que son juzgables este tipo de delitos en la justicia federal».

«Y si no se puede en la federal, iremos a la justicia local», adelantó la actriz, de 29 años.

Al repasar la evolución del proceso, la intérprete afirmó que la suspensión del juicio es una «barbaridad» y un «escándalo, de un nivel de impunidad enorme», pese a que colaboraron para llevarlo adelante los Ministerios Públicos Fiscales de Argentina, Brasil y Nicaragua.

«Si en un caso como el mío pasa esto, qué queda para el resto de las mujeres que deciden ir a la justicia», señaló.

Fardín se preguntó «hasta que punto llega el poder y la influencia» del actor para que se anule un juicio que ya estaba iniciado y en su etapa final.

«Evidentemente no quieren que se juzgue, porque es muy contundente la prueba; Fuimos a la Justicia y están diciendo esta bestialidad, que todo lo hecho hasta acá no sirve de nada», deploró.

Dadas las circunstancias, la actriz aseguró que continuará con el proceso judicial.

«No se termina acá; estoy cansada, pero no vencida», afirmó.

El caso contra Darthés, que fue acusado por otras actrices de abuso sexual, comenzó en Nicaragua, país que pidió una orden de extradición a Brasil.

Esta nación, donde rige el principio de nacionalidad y no el de territorialidad, dio por sentada su competencia e inició un nuevo expediente.

El actor comenzó a ser juzgado el 30 de noviembre por el delito de estupro, que en principio conlleva una pena de cárcel de entre seis y 10 años de prisión.

La pena máxima podía llegar a los 16 años de cárcel si la justicia tomaba como agravante la asimetría de poder y la autoridad que tenía Darthés al momento de los hechos, con 45 años, sobre una adolescente de 16. (Sputnik)