El Tabernáculo entregó más de 200 viandas en plena cuarentena

Hace diez días volvió a abrir sus puertas el comedor del Tabernáculo de la Fe donde sus integrantes cocinaban el almuerzo para darles un plato de comida a todas aquellas personas que más lo necesitan.

La medida, que se implementó hace tres años, entrega 60 viandas de lunes a viernes. Sin embargo, ayer la demanda se disparó y llegó a entregar más de 200 platos de comidas. Es que la cantidad de vidas sorprendió a todos en la institución. “Ayer se fue a las nubes pero gracias a dios alcanzó”, sostuvo el pastor Jorge Mansilla en diálogo con La Posta Comodorense.

Desde que el comedor abrió sus puertas se mantienen las reglas dispuestas por Gobierno nacional para que no siga avanzando el coronavirus. Es por eso que se ha colocado una cinta en el piso para marcar una distancia de un metro y medio entre las personas. También se pide que lleven un recipiente para que se puedan entregar las viandas y una persona con barbijo y guantes es la encargada de atender a los visitantes detrás de un mostrador.

En la cocina hay un equipo de pocas personas y todas ellas usan barbijos y guantes. Además, se ofrece alcohol en gel para que todos puedan desinfectarse las manos.

“El comedor abrió el 16 de marzo porque trabaja todo el año pero diciembre, enero y febrero se cierra por vacaciones. De lunes a viernes se entrega el almuerzo. No se paró nunca pero se tomaron las medidas necesarias cuando se declaró la pandemia”, aseguró Mansilla.

La cuarentena obligatoria ha generado que muchas personas no puedan trabajar y que queden sin el sostén diario para comprar sus alimentos. Así muchos se dirigen a los comedores para encontrar un plato de comida. La demanda preocupa debido a que puede ir incrementando en los próximos días. “Se entregaron 200 viandas y ahora no sabemos lo que va a pasar. Habrán venido 70 personas pero todos vienen y retiran para toda su familia por eso se llega a 200 viandas”, destacó el pastor.

En consecuencia, Mansilla explicó que se están recibiendo donaciones para continuar brindando una ayuda a quienes más lo necesitan. “Estamos recibiendo donaciones. Esto es toda una obra de fe. Se recibe lo que la congregación trae y estamos abiertos a que la comunidad pueda traer. Hasta ahora todas han sido donaciones de la congregación”, subrayó.

Los interesados en colaborar pueden acercarse al Tabernáculo de la Fe, ubicado en 10 de Noviembre 2599, y preguntar por Noemí Pérez. También puede comunicarse a los teléfonos 02974460326 y 02976246014.