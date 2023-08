El SITRAED pide una recomposición salarial “no inferior al 30%” sobre el mes de julio

El Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chubut lo planteó en el contexto de la paritaria convocada por el Ministerio de Educación para este mismo miércoles por la tarde. Pidió que el Gobierno Provincial realice “los mayores esfuerzos para que todo el peso del desmanejo que en el orden nacional se está produciendo no recaiga sobre los trabajadores”.

El Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chubut (SITRAED) adelantó que pedirá un incremento salarial “no inferior al 30%”, en la reunión paritaria convocada por el Ministerio de Educación para este miércoles por la tarde, y en virtud de la fuerte devaluación sufrida por el peso desde comienzos de esta semana.

“Solicitamos una recomposición salarial en esta paritaria de una suma no inferior al 30% sobre el salario del mes de julio y que los acuerdos paritarios se realicen mensualmente hasta la finalización del año en curso”, indicó el Sindicato a través de su secretario general, Guillermo Spina.

Spina aludió a que “la incertidumbre económica tras los resultados de las elecciones PASO del domingo anterior produjo una devaluación del 22% de nuestra moneda, llevando el dólar oficial minorista el lunes a $ 347,50 para la compra y a $ 365,50 para la venta en la pizarra del Banco Nación, subiendo $67 en el inicio de la jornada respecto del viernes”.

Consideró en este contexto que “la variación del dólar no solo afecta de manera directa a quienes operan con el resto del mundo, sino a todo el conjunto de consumidores, porque casi no hay producto final que no contenga algún insumo, producto o tecnología procedente de otros países”.

Mencionó además que ayer martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) “dio a conocer el 6,3% de índice de inflación de julio, lo que suma un 60,2% desde el comienzo del año”. Y agregó: “Desde nuestra entidad gremial afirmamos que es un porcentaje absolutamente descontextualizado frente al salto del 22% del valor del dólar oficial que proyecta para agosto una inflación de hasta el 14%”.

“Esta realidad -continuó- lamentable e indefectiblemente se ve reflejada en el bolsillo del trabajador con pérdidas de su poder adquisitivo”.

Puso como ejemplo que “desde el mismo lunes, en los mercados de cercanía y en los supermercados comenzó ya un violento aumento de precios en productos de primera necesidad”, lo cual “ataca directamente al bolsillo de los todos los trabajadores y, en particular, a los docentes que desde hace varios años venimos soportando la pérdida del poder adquisitivo”.

“Ante esta realidad innegable es necesaria la recomposición del salario de forma efectiva”, sostuvo, por lo que pidió también “que desde el Gobierno Provincial realicen los mayores esfuerzos para que todo el peso del desmanejo que en el orden nacional se está produciendo no recaiga sobre los trabajadores y, en especial, el sector docente”.