«El sistema eléctrico está recibiendo picos de demanda que tienen que ver con la reactivación industrial», dijo Cerruti

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, explicó que “el sistema eléctrico está recibiendo picos de demanda que tienen que ver con la reactivación industrial” que hoy cuenta con “el 68 por ciento de la capacidad instalada” en funcionamiento e informó que esta semana se superpondrá con una ola de calor.

La funcionaría detalló que se “prevé que, para el mediodía de hoy, vamos a tener un requerimiento en el sistema energético de más de 28,8 mil MW”, lo que implica “un récord para la Argentina bastante más elevado que el del martes pasado”.

La portavoz señaló que esto se produce “por buenas razones, como es el crecimiento económico” de «casi 10 puntos” que “hemos tenido durante el año pasado” y “por malas razones, como es la ola de calor y estas nuevas temperaturas que estamos viviendo en el mundo y en la Argentina en particular”.

Esta mañana, en su habitual conferencia de prensa ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada, la portavoz informó que el Gobierno nacional dialogó con los grandes consumidores -que son las empresas y las industrias- para favorecer el ahorro energético en los momentos de alta demanda.

“El Gobierno reconoce la solidaridad social de esas empresas que van a disminuir sus consumos de energía, durante los días de hoy y mañana para hacer frente, entre todos y todas, a esta situación que es particular y excepcional”, detalló.

Además, anunció que a través de un decreto que fue publicado anoche en el Boletín Oficial la Administración Pública Nacional realizará teletrabajo desde las 12 horas del día de hoy y durante el día de mañana.

A su vez, anticipó que hoy se reunirá nuevamente el Sistema de Atención de Riesgo encabezado por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el secretario de Energía, Darío Martínez con representantes de la provincia de Buenos Aires.

Cerruti indicó también que “ayer el jefe de Gabinete, Juan Manzur, estuvo conversando sobre esta situación con el presidente Alberto Fernández que estuvo siguiendo minuto a minuto cómo se van desarrollando las contingencias y la atención y la prevención de riesgos”.

Y repitió “las prevenciones que tienen que tener los ciudadanos y ciudadanas ante una ola de calor que tienen que ver con hidratarse, con permanecer en lugares a la sombra, aislados, tener cuidados especiales con niños y niñas y adultos y adultas mayores, y hacer un uso responsable del agua y la electricidad”.

Al ser consultada sobre la inversión de las empresas que proveen de la energía eléctrica, dijo: “Nosotros insistimos en tratar de desacoplar los temas que tienen que ver con los cortes de luz o inversiones de las empresas, con aumento de tarifas. No están relacionados unos con los otros, y si no, hubiéramos tenido inversión de las empresas durante el gobierno de Macri, que les otorgó un aumento de casi el 3000 por ciento”.

“Las empresas tienen que invertir porque es parte de lo que se comprometen en los pliegos por cuales tienen esas empresas concesionadas”, remarcó.

Por otro lado, la portavoz anunció que la reunión que encabezará esta tarde el Presidente junto a los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Economía, Martín Guzmán, y al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, por la puesta en marcha de la nueva etapa del programa +Precios Cuidados, “se va a realizar al aire libre en la Residencia de Olivos por las restricciones de consumo eléctrico”.

Definió a dicho encuentro como “muy importante”, porque “es una nueva etapa de precios cuidados en consenso y acuerdo con los mayores empresarios de la Argentina, que ponen los productos en a góndolas, con el acuerdo con 120 empresarios que van a estar presentes, más de 1000 productos”.

También en el plano económico, Cerruti valoró la política del gobierno nacional de transformación de los planes sociales en trabajo formal empleo y sostuvo que esta ha repercutido “en las cifras de empleo que hoy ha bajado a 8 puntos y tenemos más empleo en la Argentina, no solo que antes de la pandemia sino también respecto de diciembre del 2019, cuando llegamos al gobierno”.

Sobre la presencia del embajador argentino en la re asunción a la Presidencia de Nicaragua de Daniel Ortega, de la que participó el funcionario iraní Mohsen Rezai, que tiene pedido de captura a Interpol por la Causa por el atentado a la AMIA, Cerruti remarcó que “la Cancillería ya se expidió sobre el tema” y que “repudió” la situación, comunicado sobre el cual se mostró “conforme” el director de la Cancillería de Israel para América Latina, Jonathan Peled.

“Habría que preguntar a Interpol porque no sabía que iba a estar ahí y llevó adelante una detención en ese momento”, reflexionó Cerruti.