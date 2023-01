El sindicato Petrolero declaró el alerta y movilización para defender el empleo en la Cuenca

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila, reveló la crítica situación que atraviesa la Cuenca del Golfo San Jorge. “Debemos convocar una mesa de diálogo amplia. No hay otra forma de solucionar esto que pelear. El lunes 9 convocaré a una reunión de Comisión Directiva. Si no nos movemos ahora -en un mes difícil y complicado- en junio va a ser lamentable para todos”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “tuvimos un comienzo de año complejo y nuestra actividad tampoco eta atravesando su mejor momento. Por eso nosotros tenemos que saber defender nuestra Cuenca”

“Estamos tratando de mantener reuniones con Santa Cruz y con todas las operadoras para poder entablar una mesa de diálogo el próximo 20 de Enero”, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “no hay una Ley Nacional de Hidrocarburos que nos proteja. Ya casi no hay trabajos de operaciones especiales. Ante esta situación, pedimos de forma directa al intendente Juan Pablo Luque que se ponga a trabajar con nosotros, Con el Gobernador no me pude comunicar de forma directa porque está de viaje”.

“Entre todos tenemos que salir a defender la Cuenca. Tecpetrol anunció para Vaca Muerta una inversión de 1.560 millones de dólares y para Chubut 156 millones de dólares siendo que un poco nos cuesta entre 2 y 3 millones de dólares. Si pensamos en esto, en Junio vamos a estar todos parados acá”, indicó

En este marco, destacó que “si todo sigue así cada vez vamos a tener más trabajadores parados. Hay que sentarse y organizarse de la mejor forma posible”.

Finalmente, Ávila concluyó que “vienen momentos de peleas muy duras y difíciles. Cada vez que una empresa de operaciones especiales se va, los que quedan en la calle son los trabajadores. Nosotros vamos a defender lo que tenemos”.