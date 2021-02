El sindicalismo planteó en el Concejo su rechazo al tarifazo de la SCPL

Marcos Panquilto, concejal del Frente de Todos en Comodoro Rivadavia, comentó a La Posta Comodorense Radio los alcances del encuentro que mantuvieron los ediles con los sindicalistas que rechazaron el tarifazo de la SCPL.

“Estuve reunido con el dirigente de Camioneros, Jorge Taboada, porque quería saber qué aumento estaba pidiendo la SCPL. Le mostré toda la información y me dijo que iba a reunirse con otros dirigentes sindicales porque entiende que no hay condiciones de pagar ese tarifazo”, relató.

Luego agregó que “Pidió un encuentro con el pleno del cuerpo legislativo y allí nos planteó que no pueden hacerse cargo de un 68% de aumento porque hay muchos trabajadores con salarios disminuidos por la pandemia”.

Para el edil, “Siempre es importante tener la visión de los gremios y los trabajadores, pero además no nos debemos olvidar de los empleados estatales que la están pasando muy mal por el atraso salarial”.

En ese marco, Panquilto expresó que “Este tema esta en comisión, lo vamos a trabajar para marzo, hay que ver qué dice el Gobierno nacional sobre los aumentos de las tarifas y la gente debe quedarse tranquila porque esto no se trató todavía”

